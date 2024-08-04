柔滑秀髮更加分！皮膚科醫師教5招「有感護髮秘訣」：不吹頭超NG

▲皮膚科醫師分享5招簡單又有感的護髮秘訣。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@3ce_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@aveda、@3ce_official、@rahuabeauty

頭髮是女生的第二張臉，滑順有光澤的秀髮，能為髮型加分，讓人看起來更增添氣質；相反地，頭髮毛躁乾枯，再美的髮型都撐不起來。皮膚科醫師劉靜就分享基礎又有感的5招護髮秘訣，教你簡單養出柔順光滑又健康濃密的秀髮。

＃洗髮精是用來洗頭皮的



劉醫師指出，洗髮精其實不是用來洗頭髮的，而是洗頭皮的。洗髮精的作用是去除頭皮的堆積物和皮脂，洗髮精不需要塗在頭髮上，特別是，如果你的頭髮已經乾枯受損，就不要再用洗髮精塗滿頭髮，尤其是髮尾，會使頭髮更加乾枯受損，只要將起泡的洗髮精用來好好地按摩頭皮就夠了。

＃護髮產品只塗抹在頭髮上



護髮產品不用塗在頭皮上，一般建議從頭髮的中部塗到髮尾，為頭髮提供保濕和防護。護髮乳、護髮膜塗在頭皮上不會有害處，但是如果沒沖洗乾淨，殘留在頭皮上，會讓頭髮看起來更油。如果你是細軟髮質，頭髮就會更容易塌下來貼著頭皮，顯得油膩。

＃不要一洗完頭馬上梳髮



濕的頭髮很脆弱，洗完頭髮不要暴力梳頭，建議用寬齒的梳子，或者特殊的防打結梳子，從髮尾開始梳，建議在洗頭前梳會更好。

＃不要沒吹乾就睡覺



劉醫師提醒，不要在頭髮還濕著就上床睡覺。有些人懶得吹頭髮，或是擔心熱風造成頭髮受損，就不吹頭，但有研究證明，低溫吹乾頭髮的損傷比自然風乾損傷更小。

＃用對護髮產品防護髮絲



頭髮已經乾枯受損，或是經常造型染燙的人，劉醫師建議在吹頭髮前可用一款有熱保護功效的護髮產品，去戶外前要使用頭髮的防曬產品，最後也可以換一款真絲的枕套，減少睡眠時枕套對頭髮的摩擦。