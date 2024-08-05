「麟洋配」再奪金！李洋、王齊麟10勵志金句：球不落地，絕不放棄

記者鮑璿安／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連續2屆奧運奪下金牌，引起全台灣沸騰，兩人在國中認識，2019年開始密集出戰，經歷過失敗再站起來，一步步培養出絕佳默契。昨晚4日擊敗中國成功衛冕金牌，也是奧運羽球歷史上第一組衛冕金牌的男雙，寫下屬於他們的新紀錄。現在就來盤點李洋、王齊麟曾說過的勵志金句，展現出讓大家敬佩不已的運動家精神。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透，以下同）

李洋

1. 不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看得到希望。



2.今天收到爸爸送的必勝祝福，發現這好像是第一次，聽到嚴格的老爸說出內心話。我知道爸爸從小就對我很嚴格，從以前說「你不是這塊料」，到現在說出了「我一直為你感到驕傲」，除了感動，也讓我得到了滿滿的祝福與力量。



3.球不落地，絕不放棄。



4.還想說一句「人無完人」，無論怎麼做人處世都會被他人議論，那就做自己吧。



5.如果體育只看結果，那只是冷冰冰的贏或輸，體育的魅力永遠都是在過程。



王齊麟

1.雖然我不夠成熟，甚至很幼稚， 但對於我在意的事物，一定會堅持到底永不放棄。

2.期待我們走在正確的道路上，並且能夠持之以恆的向目標邁進。



3.如何保持平常心並堅持不讓尾巴翹起來，是持續進步的關鍵。



4. 溝通是一門很大的學問，搭檔跟情侶很類似，彼此都在意對方的看法，常常顧慮太多沒有直接把問題說出來，最後產生了誤會，今天在訓練上也出了些問題，彼此都有情緒，以前我會覺得麻煩，不想面對，但今天把各自的問題、在意的點說出來反而就形成了一個不錯的對話，感覺挺美好的。



5.競技運動的迷人處在於能持續找到讓自己進步的地方，並永遠有數不清的挑戰。