麟洋奪金！金色三麥昨晚啤酒全免單　郭婞淳衛冕再請一輪

▲金色三麥在在麟洋奪金時請單一輪，郭婞淳上陣時再來一次。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣選手在巴黎奧運大放異彩，昨8／4麟洋配奪下台灣巴黎奧運首面金牌，也成功連莊奧運金牌破史上紀錄，金色三麥餐廳在奪金當下，全台門市內用啤酒全部免單！還宣布舉重選手郭婞淳父親節當天成功衛冕，將再重新請上一輪！京站也推連續5天美食餐飲買一送一，之後只要奪下金牌就再送一次！

台灣奪金！金色三麥以啤酒暢飲回饋民眾，在羽球男雙李洋、王齊麟成功衛冕的當下，昨晚該品牌全台門市內用啤酒全面買單，讓現場氣氛瞬間沸騰。送出的精釀啤酒價值超過300萬元，此外今天再加碼，8／5內用餐的顧客每人可獲贈一杯精釀啤酒。若舉重選手郭婞淳在父親節當天成功衛冕，金色三麥承諾再次請客，讓全台民眾同享奪金喜悅。

▲108抹茶廊霜淇淋，售價108元。

另一方面，京站時尚廣場則推出了消費積點回饋活動。即起至8／11，只要台灣選手獲得獎牌，會員單筆消費滿3,000元即可獲得額外積點，得金牌可得500點、銀牌300點、銅牌200點，讓消費者在採購之餘也能感受奧運榮耀。此外若台灣選手摘下首面金牌，京站更加碼推出為期5天的美食優惠，包括咖啡、珍珠奶茶、抹茶霜淇淋等多項買一送一優惠，讓民眾在觀賽之餘也能大快朵頤。

▲不二弄咖啡美式咖啡，售價130元（左）；卡帝台灣珠寶茶飲伯爵紅茶，中杯售價50元、大杯售價55元（右）。

即起至8／9連續五天，京站推出不二弄咖啡美式咖啡外帶買一送一，限量70組；卡帝台灣珠寶茶飲伯爵紅茶買一送一，限量50組；108抹茶廊霜淇淋買一送一，限量20組；八番赤野購買主餐加購薯條、甜不辣、米血糕、熱狗四擇一，即享買一送一優惠，各限量30組。

▲星巴克慶祝台灣摘金，推限定日買一送一。（圖／翻攝官方粉絲頁）

為歡慶王齊麟、李洋男子雙打羽球巴黎奧運連勝二度摘金，星巴克在今中午也宣布臨時加碼，8／6限定一天推出買一送一優惠，為麟洋金牌喝采，也為昨晚在台灣一同加油的國人們再打氣，免碰運氣抽籤直接就能賺到小確幸。

星巴克8／6限定一天推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」，當天上午11點至晚上8點期間，民眾全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克不適用好友分享門市：

台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、京站、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。