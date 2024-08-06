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說流行／金卡戴珊私服焦點！BALENCIAGA下顆爆款包BEL AIR廓形超極簡

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記者鮑璿安／專題報導

BALENCIAGA創意總監 Demna不斷改寫設計原則，帶來嶄新元素的簡約包款令人眼前一亮，繼Rodeo包款大受歡迎取得成功之後，這次全新迎來Bel Air包款。具有辨識度的外觀，連話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）也搶先入手，想必會在2024秋冬系列的爆款清單之內。

BALENCIAGA BEL AIR包款名字由來

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲首次亮相2024 秋冬時裝大秀的Balenciaga Bel Air包款系列，得名於加州洛杉磯的一處時髦街區。（圖／品牌提供）

Demna喜歡將生活日常取得的靈感帶入高級時裝之內，關於取名這件事也不例外，首次亮相2024 秋冬時裝大秀的Balenciaga Bel Air包款系列，得名於加州洛杉磯的一處時髦街區，與靈感源自比佛利山莊的新銳經典Rodeo包款相呼應，Bel Air坐落在陽光燦爛的山麓間，是赫赫有名的奢華住宅區，Bel Air「包如其名」也帶有一股率性鬆弛感。

Kim Kardashian演繹BEL AIR

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲話題女王Kim Kardashian勢必搶先演繹Bel Air 。（圖／品牌提供）

品牌大使話題女王Kim Kardashian勢必搶先演繹Bel Air，她以暗黑私服造型俐落的長版大衣搭配機車靴款，手提Bel Air流露俐落感受，展現街拍達人的專業帶貨架勢。

BEL AIR是下個爆款包

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Bel Air最鮮明的標誌性設計，無疑是鏤刻logo的金屬扭鎖，鮮明的五金元素脫穎而出。（圖／品牌提供）

Bel Air最鮮明的標誌性設計，無疑是鏤刻logo的金屬扭鎖，鮮明的五金元素脫穎而出，而寬闊的鎖面繫有兩條細扣帶，誕生出自然垂墜的弧度，同時正面配有三個口袋翻蓋，可以實現展開或是閉合狀，通過扣帶固定；或形成額外的外層口袋。包身配有一組金屬釦便於擴展內主隔層，多個鎖扣與調節裝置賦予Bel Air極為豐富的配戴方式。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

包款構造看似柔軟鬆弛，內裡結構則相當堅固，採用天然粒紋皮革搭配經過軟化的納帕山羊皮革襯裡，隨著日久使用表面呈現迷人光澤。分為小型、中型和特大型，配有一組長手柄，便於手提或肩背，也有更簡便攜帶的腋下包款提供選擇。

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Milano鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌包款Iside。（圖／品牌提供）

此外，義大利國寶級皮件品牌Valextra新包型Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裡則是採全麂皮材質製成，擁有可調節皮革繫帶，搭配易於開闔的磁吸扣與充裕的內部空間，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，若想找尋一顆不輕易過時的大尺寸包款，想必Milano是很好的選擇。

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關鍵字：

說流行, 包款, BALENCIAGA, KimKardashian, BelAir

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