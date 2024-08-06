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痘痘肌要少吃！皮膚科醫師揭5種「易長痘食物」　加重出油和發炎

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▲▼ 皮膚科醫師揭5種易長痘食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲皮膚科醫師提醒痘痘肌，要少吃5種「易長痘食物」。

記者張毓容／綜合報導　 圖／達志示意圖

痘痘是許多人最頭痛的皮膚問題之一，即使認真做好清潔、使用控油抗痘產品，痘痘依舊冒不停。皮膚科醫師劉秀麗表示，容易長痘的人除了注意保養和生活習慣的改善，飲食習慣也不能忽略！她就提醒痘痘肌最好少吃5種「長痘食物」，能避免肌膚發炎、減少皮脂過度分泌，減少粉刺、痘痘生成的機會。

▲▼ 皮膚科醫師揭5種易長痘食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃高糖、高升糖食物

少吃高糖、高升糖指數的食物，這裡包含兩類食物。一類是吃起來很甜的食物，比如蛋糕甜點和奶茶、可樂等含糖飲料，還有高糖水果；另一類是吃起來沒那麼甜，但是升糖指數比較高，一般指GI值大於55的食物，像是白米粥、炸年糕、油條等，這種高升糖食物會使血糖急遽升高，血糖的波動會刺激胰島素分泌，進而促進雄激素的釋放，導致皮脂腺過度活躍，增加皮脂的分泌。

忍不住想吃怎麼辦？劉醫師建議少吃，控制攝取頻率和份量即可。像是西瓜雖然很甜，但水分很多，可以適當吃2～3塊；愛喝手搖飲的人，可以從選擇微糖、無糖的開始改變；白米飯可換成糙米飯、粗糧飯，白粥可以加點未加工的燕麥一起煮。

▲▼ 皮膚科醫師揭5種易長痘食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃高脂肪食物

像是重油的火鍋、烤肉、油條、香腸和薯條、鹹酥雞等油炸物，吃了這些油的食物，不是直接使臉上的油增多，而是會影響體內的荷爾蒙分泌，增加臉部肌膚皮脂腺的分泌，進而加重痘痘、粉刺情況。

但也不是所有油脂食物都對身體不好，像是Omega-6脂肪酸攝取過多會引發健康問題，而Omega-3脂肪酸則可幫助抗發炎，當攝取很多的Omega-6脂肪酸，Omega-3脂肪酸就會相對較少，很多人體中的脂肪酸比例就會不平衡，引發發炎、加重痘痘狀況。劉醫師建議日常可以吃點鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚或南瓜籽、純度夠的魚油、亞麻籽油和深色蔬菜，幫助抗發炎。

＃純可可粉

市面上大多數巧克力相關食物和可可牛奶、阿華田等都含有高糖，建議要少吃少喝。除了上述的相關食物，有研究發現，作為抗氧化食物的純可可粉、黑巧克力，同樣會影響皮膚狀況，加重痘痘，所以建議也要減少攝取。

▲▼ 皮膚科醫師揭5種易長痘食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃牛奶及乳製品

不管是牛奶還是奶油、起司、各種牛乳飲品，容易長痘的人群，都不能大量攝取。攝取牛奶及乳製品會提高IGF-1的水平，胰島素和IGF-1協同工作，會刺激雄激素受體的活化，使得皮脂腺分泌過多，進而加重痘痘、粉刺。

劉醫師提到，很多人會問「不能喝牛奶，那能不能喝優酪乳？」她表示，若是常溫優酪乳，一般偏向飲品，都含有大量的糖分，最好別喝；而冷藏優酪乳，建議盡量選擇無糖款，可以適當喝一點。

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關鍵字：

肌膚, 保養, 護理, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 冒痘, 長痘, 粉刺, 長痘食物, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生

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