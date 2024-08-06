星巴克今買一送一　京站10000 Coffee連4天好友分享

記者蔡惠如／綜合報導

繼麟洋在巴黎奧運男子雙人羽球摘下金牌之後，昨（8／5）唐嘉鴻也在體操男子單槓奪下銅牌，今（8／6）星巴克針對中華選手在奧運的好表現，也推出限定一天的買一送一優惠，不用滑手機拼運氣只要進店就能買；京站館內澳洲連鎖咖啡Ten Thousand Coffee也因應今天對外見客，祭出連續4天的「特定品項買一送一」，經過的民眾可別錯過。

▲星巴克慶祝台灣摘金，推限定日買一送一。（圖／翻攝官方粉絲頁）

星巴克8／6限定一天推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」，當天上午11點至晚上8點期間，民眾至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

源自澳洲的咖啡品牌TEN THOUSAND，8／6在京站時尚廣場1樓開設全新門市。延續品牌標誌性的現代黑白色調，成為館內新地標，從8／6至8／9試營運期間，祭出美式咖啡16oz和巧克力拿鐵同品項買一送一的優惠。另購買SCENTED CANDLES香氛蠟燭的顧客可享有9折優惠，首100名購買香氛蠟燭的顧客可獲美式咖啡加可頌的兌換券一張。

星巴克不適用好友分享門市：

台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、京站、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。