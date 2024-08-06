法國同步！PALLADIUM巴黎膠囊系列全台三店開賣　極簡機能防水服必收

記者鮑璿安／綜合報導

全民瘋巴黎奧運，法國知名軍靴品牌PALLADIUM在台灣帶來全新「巴黎城市探索膠囊系列」，延續科技機能防水材質，搭配獨具一格的巴黎街頭風格，打造極簡愛好者必收的連帽外套、工裝短褲等單品，與法國同步零時差入手。





▲PALLADIUM在台灣帶來全新「巴黎城市探索膠囊系列」，同步法國登場。（圖／品牌提供）

此系列的設計靈感來自於充滿活力的巴黎街道和城市探索精神，結合PALLADIUM引以為傲的防水機能性，為男女裝形塑全新廓形，男裝重點單品是首次採用三層透氣防水面料的防水機能外套，可調節帽圍及下擺伸縮扣再加上隱藏式防水拉鍊設計，應對戶外多變氣候。女裝則針對機能圍裏裙打造了多口袋、三層防水透氣面料，實穿性大大提高。





▲可調節帽圍及伸縮扣、整體採用超輕薄科技面料。（圖／品牌提供）

▲三層防水透氣城市機能連帽外套沙棘棕。（圖／品牌提供）

▲超輕薄城市機能連帽風衣天灰藍、工裝裙。（圖／品牌提供）

同時還推出了超輕薄城市機能系列，單品包含連帽風衣、工裝短褲和工裝裙，結合了輕量化材質，與天灰藍的時髦配色，猶如漫步在巴黎街頭。PALLADIUM將分別於全球知名並有巴黎時尚心脈之稱的老佛爺拉法葉百貨奧斯曼旗艦店，以及位在巴黎前衛時尚瑪黑區的LE BHV MARAIS百貨公司、開設巴黎城市探索快閃店，同時，台灣也將零時差與巴黎同步開賣，即日起僅在三間限定PALLADIUM門市，台北統一時代門市、台中LALAPORT門市以及誠品新店裕隆城專賣店限量發售。

▲法國迪卡儂作為巴黎奧運官方指定的合作夥伴，特別為志工量身打造高機能制服。（圖／品牌提供）

另外，法國迪卡儂作為巴黎奧運官方指定的合作夥伴，本屆奧運志工共吸引了世界各地約30萬人報名，最終徵選出45,000人，當中也包括多位來自台灣的志工，負責奧運期間的嘉賓引導、接待等工作，而他們的制服就是迪卡儂所提供。

全套行頭非常齊全，以水藍色調為主軸，包含頭巾、T恤、防風背心、長短可調節褲裝、襪子、運動鞋、腰包及手提包等單品，兼具輕薄和防水機能性，並融合奧運精神與永續環保理念，印製上專屬的「PARIS 2024」字樣，成為巴黎奧運最耀眼的門面，帶來煥然一新的風格。