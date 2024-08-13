夏季韓星短髮造型盤點！Nana復古捲好吸睛、Winter精緻小臉更可愛

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短髮熱潮不斷，從NewJeans Hanni到近期的Nana，一起來看看今年夏天有哪些韓星短髮造型值得參考。

2024夏季短髮韓星

1.NewJeans Hanni

Hanni在上次回歸時首度以短髮造型登場，不管是專輯或是以此造型登上東京巨蛋都造成轟動！以低層次的短髮營造蓬鬆的髮量，卻不會看起來過於厚重，加上微微的捲度，隨性中帶點凌亂，超級適合Hanni！

2.Nana 林珍娜

以After School團員身份出道，現在以演員身份活動中的Nana林珍娜，近期在IG PO出短髮照，耳下三公分長度配上微捲的造型，搭配Nana英氣十足又精緻的五官，整體呈現出來的復古氛圍超吸睛。

3.Red Velvet Yeri

前陣子回歸的Red Velvet Yeri以期間限定的短髮造型驚豔粉絲！和真正的長髮呈現對比，零碎的層次剪裁加上一點捲度，是隨性中帶活潑感的髮型，很適合夏天！

4.aespa Winter

只要換髮型就會引起注目的絕對就是女團aespa成員Winter，最近回歸是一頭蓬鬆的金髮造型，不規則的捲度搭配十足的空氣感，讓整個髮型看起來就像玩偶一樣毛茸茸的十分可愛，也讓Winter的臉蛋看起來更精緻小巧。

5.南志鉉

張娜拉與南志鉉共同主演的韓劇《好搭檔》近期播出後收視成績不俗，在劇中南志鉉跳脫過往中長髮的造型，以近乎極短髮的造型演出，讓人眼前為之一亮，層次極短髮讓頭型看起來圓潤有活力，同時又襯托了她的五官，被南韓網友認為是南志鉉的「人生髮型」。

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