攝氏800度高溫反覆燒製　LOUIS ERARD「大明火琺瑯」錶款玩三針一線極優雅

圖文 / 鏡週刊

這幾年的LOUIS ERARD越來越跳脫過去的純粹古典，丟出一些讓人耳目一新的變化球，和製錶師或設計師們合作是其中一個方向，而對於如何轉化既有風格的表現手法，也有了不一樣的呈現，像是這只三針一線的大明火琺瑯款式，就是結合了現代與古典的一款新作。

▲LOUIS ERARD新款的Grand Feu Enamel三針一線大明火琺瑯腕錶，結合古典與現代風格，讓人耳目一新。



以LOUIS ERARD的價格區間帶來說，推出大明火琺瑯面盤（Grand Feu）是令人滿訝異的策略，畢竟大明火面盤的價格都十分昂貴，因為它耗時費工，在上了釉彩之後要經過攝氏800度到1000度的高溫，多次層疊燒製，才能達到這種表面明亮光滑，但質地又很溫潤的呈現，而且它的良率大概只有一半左右，更讓它更具工藝價值。然而這麼難燒製的大明火琺瑯面盤，LOUIS ERARD之前就有推出過，2021年的Excellence Email Grand Feu，和這次的三針一線琺瑯面盤一樣，都是出自如今被歸在雅典表旗下的Donzé Cadrans S.A.琺瑯廠之手。

▲大明火琺瑯面盤雖然顏色單純，但要如何燒製出明亮光滑的純粹質地，考驗工匠的製作技術。

這款大明火琺瑯面盤的製成，是先在黃銅底盤上，塗上一層水和油混合的琺瑯粉末，然後在超過攝氏800度的高溫下燒製，第一次先讓粉末經高溫過程後如熔岩般覆蓋面盤底座，之後再反覆以相同程度高溫烘製，整個過程需要重複五到七次不等，中間只要面盤破裂或是變形，就幾乎是前功盡棄無法使用了。經過這麼多次的工序，每次都像是一次冒險一樣，上一次成功也可能下一次就失敗，無法預測每一枚成品的品質

▲面盤的字體十分有設計感，而裝載的Sellita SW266-1自動上鍊機芯則是目前LOUIS ERARD主力使用的機芯型號。



Excellence Le Régulateur Grand Feu Enamel是以LOUIS ERARD著名的三針一線，12點鐘位置是小時盤、中央指針是分針、小秒盤則位於六點鐘位置。小時盤的時標字體有種童趣般的設計感，很像是愛馬仕會採用到字體設計，而光是時標字體這一點，就跳脫了古典走出更現代的風格。而且更特別的是，連時標字體都是琺瑯技法，在完成大明火琺瑯面盤之後，再接著進行時標的燒製，每個局部都非常細膩處理，既帶有LOUIS ERARD的品牌底蘊，又有著簡約內斂的設計風格，為品牌開拓出一條古典之外的創新之路。

▲LOUIS ERARD Grand Feu Enamel三針一線大明火琺瑯腕錶，39mm精鋼錶殼，限量99只，定價NT$186,500。

LOUIS ERARD

Excellence Le Régulateur Grand Feu Enamel

型號：85248AA54.BVA153

錶徑：39mm

材質：不鏽鋼

功能：時、分、小秒指示

機芯：Sellita SW266-1自動上鍊

動力儲存：約38小時

防水：50米

定價：NT$186,500（限量99只）



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