星巴克父親節買一送一　「拍張照」馬上現賺一杯

▲星巴克父親節推買一送一，有機會帶爸爸去喝杯咖啡吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周星巴克超級忙的，周二慶祝麟洋配奪巴黎奧運推好友分享，8／8父親節再推買一送一優惠，只要出示特定圖案，就能立馬現賺一杯，別忘了今（8／7）還有爸爸節的「預祝」活動，購買兩杯「大杯」口味飲料，第二杯有半價優惠，此優惠包含星冰樂等全部現做飲品，此外數位活動送優惠券也同時在進行。

星巴克8／8當天推出「LOVE DAD！好友分享日」優惠，當天上午11點至晚上8點，消費者至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，若出示與父親合照或憑父親節活動截圖，其中一杯由星巴克招待。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。而優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另不支援優惠活動門市請看文後列表。

此外8／8當天在星巴克消費金額滿1,688元，部分門市可獲得石斛蘭花束一束。

而今天星巴克也同時推出兩款優惠，今至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，可享第二杯半價，此優惠囊括店內所有現做飲品，包括星冰樂等全部都能適用，單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取，且除了機場管制區內門市之外，全台門市都有提供優惠。若想拚買一送一，星巴克數位活動也還在進行，建議可透過連結拚一下人品。