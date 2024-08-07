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Miu Miu聯名NB全新水洗皮革款、Aventure包超燒！秋冬重點搶先一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

近年來聲勢大漲的Miu Miu ，2024年Q1業績成長89%，代表由 Miuccia Prada操刀的設計受到各個世代喜愛，而2024秋冬系列正式登場，彷佛濃縮了女性從童年到成年的過程，各種差異性強烈混搭，也將視線聚焦到話題單品New Balance聯名鞋「530」，以全新水洗皮革材質再出發，而全新渲染上千禧美學的Aventure包款也曝光。

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲ Miu Miu 2024秋冬系列正式登場，彷佛濃縮了女性從童年到成年的過程 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 2024秋冬形象照。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada像是對衣物施展魔法，本系列服飾在比例玩轉層面上更上一層樓，為表現女性的童年和成年對比，翻領針織衫、外套採用刻意縮小的尺寸，明顯短一截裁減過的袖子，顯現出Miu Miu 女性獨有的活潑稚氣，如Miuccia Prada所言，「每天早上，我都必須決定自己是一個 15 歲的女孩，還是一個瀕臨死亡的女士」。而混搭亦是出彩之處，府綢裙裝與針織、剪羊毛被處理成仿珍稀皮草；典雅的印花裙子與機能外套疊穿，表達反叛力量。

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲「Aventure」包款，細長輪廓復刻 Miu Miu 經典設計 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

最後將目光投向配件包款部分，這一季全新的「Aventure」包款，細長輪廓復刻 Miu Miu 經典設計，納帕皮革、金扣配上壓紋字母標誌帶來濃濃復古意味，可搭配多樣化吊飾；而熟面孔Wander與Arcadie包款仍被繼續演繹。鞋履則針對New Balance 聯名鞋款530再進化，全新版本是水洗皮革材質，仿舊褪色的鞋身印刻出時間痕跡，另也提供了應對各個場合的平底皮鞋、圓頭鞋款，皆推出腳背帶扣款式，如樂福鞋與 T字鞋等等。

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲鞋履針對New Balance 聯名鞋款530再進化，全新版本是水洗皮革材質。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 2024秋冬則迎來了下個爆款包Bel Air，最鮮明的標誌性設計，無疑是鏤刻logo的金屬扭鎖，鮮明的五金元素脫穎而出，而寬闊的鎖面繫有兩條細扣帶，誕生出自然垂墜的弧度，同時正面配有三個口袋翻蓋，可以實現展開或是閉合狀，通過扣帶固定；或形成額外的外層口袋。包身配有一組金屬釦便於擴展內主隔層，多個鎖扣與調節裝置賦予Bel Air極為豐富的配戴方式。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Bel Air最鮮明的標誌性設計，無疑是鏤刻logo的金屬扭鎖，鮮明的五金元素脫穎而出。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

MiuMiu, MiucciaPrada, 2024, 秋冬, 配件包款

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