fb ig video ETtoday search mobile

夏季全身防曬怎麼洗、臉部水腫好顯胖？5個療癒提案輕鬆變質感美人

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

炎炎夏日，不僅氣溫屢創新高，並且濕濕黏黏好難受？冷氣房待久了肌膚又變得好乾燥？在這樣的季節裡，如何保持皮膚的清爽水潤透亮，以下5個抗暑保養重點立刻筆記。

Tips 1：純淨洗卸，做好保養基本功

MakeUp Eraser,PMD Beauty,beautyblender,Nidéco,Footlogix,保養,。（圖／品牌提供）

好好清潔是所有保養的基礎，尤其是夏季身臉部都防曬，每天清潔更是必不可少，美國年銷量600萬條的MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾獨家專利纖維運用「吸附」原理，只要「溫水」就能輕鬆卸除全臉妝容，更能超簡單卸除掉泥面膜以及夏季難洗的全身防曬，一面用來洗卸，另一面可以去角質，無添加任何化學物質，敏感肌、孕媽咪、大小朋友都可安心用。

Tips 2：消水腫必備， 嚕出小V臉

MakeUp Eraser,PMD Beauty,beautyblender,Nidéco,Footlogix,保養,。（圖／品牌提供）

夏季天氣濕熱，長時間待在冷氣房，沒機會出汗、排毒，導致濕氣嚴重積累，水腫容易找上門，來自美國的美膚儀之王PMD Beauty，2024推出擁有六種獨特設計弧度和獨家防滑矽膠握把的絕美晶石刮痧板，可完美貼合臉部和身體各部位的線條，有助於減輕浮腫和緩解肌肉緊張，早晚一刮，時刻維持繃彈小V臉，並且令妝容更加服貼漂亮。

Tips 3：上妝神器，拒絕底妝土石流

MakeUp Eraser,PMD Beauty,beautyblender,Nidéco,Footlogix,保養,。（圖／品牌提供）

夏季最怕的就是土石流脫妝，除了控油持妝單品，好的工具更是讓底妝服貼關鍵，風靡全球第一美妝神器beautyblender原創美妝蛋在夏季推出水漾精靈雙件組，大小雙蛋組合可靈活應付不同部位的化妝需求，先用海藍色美妝蛋打造最均勻服貼的底妝，可配合乾或濕的粉底及保養品使用；再以水藍色迷你蛋，針對眼下、鼻翼周圍或需特別遮瑕之處進行局部加強，打造夏日的無瑕完美妝容。

Tips 4：夏日海邊吸睛術，自信緊實Q彈美胸與翹臀

MakeUp Eraser,PMD Beauty,beautyblender,Nidéco,Footlogix,保養,。（圖／品牌提供）

想要穿比基尼展現完美曲線，保養按摩是很重要的關鍵，尤其是保養常常忽略的胸部與臀部，可以搭配Nidéco妮波派對美胸霜以及絲滑瞬間美臀霜，每天塗抹滋潤，同時按摩加強更好的體態曲線。

Tips 5：粗糙、死皮OUT！足跟柔嫩立刻有感

MakeUp Eraser,PMD Beauty,beautyblender,Nidéco,Footlogix,保養,。（圖／品牌提供）

穿拖鞋、涼鞋的機會越來越多，足部的保養變得更加重要，除了定期去角質，也可以搭配保養品來讓肌膚更加細嫩，加拿大醫美級足妝護理品牌Footlogix推出頂級居家足繭保養雙件組，能針對足繭、硬皮、厚角質等粗糙足部肌膚，立即迅速軟化及修復。

►金裕貞接棒「老公」宋江太浪漫！搭檔一票男神終於找到心中摯愛

►個性最難相處的三大星座！處女座愛挑剔、老批評竟然只拿第二

►要戀愛了！舒華人魚公主波浪捲太仙　與愛香合影變溫柔小貓超奶萌

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

MakeUp Eraser, PMD Beauty, beautyblender, Nidéco, Footlogix, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

七夕攻略大補帖！最浪漫奢寵的禮物都在這　任挑一款都不會出錯

七夕攻略大補帖！最浪漫奢寵的禮物都在這　任挑一款都不會出錯

去年爆火「紳仕沙龍」強勢回歸！超奢華香氛理容限定11天快閃

去年爆火「紳仕沙龍」強勢回歸！超奢華香氛理容限定11天快閃

林柏宏收藏香水超過10支　每天換不同味道、連睡前都要噴 瞧不起就錯了！女生夏日必備涼感小物　上妝、生理期都好清爽 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發 婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離 安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及 韓韶禧機場私服背小CK平價包！超仙短髮新造型曬無死角神顏 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面