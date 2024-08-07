夏季全身防曬怎麼洗、臉部水腫好顯胖？5個療癒提案輕鬆變質感美人

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

炎炎夏日，不僅氣溫屢創新高，並且濕濕黏黏好難受？冷氣房待久了肌膚又變得好乾燥？在這樣的季節裡，如何保持皮膚的清爽水潤透亮，以下5個抗暑保養重點立刻筆記。

Tips 1：純淨洗卸，做好保養基本功

好好清潔是所有保養的基礎，尤其是夏季身臉部都防曬，每天清潔更是必不可少，美國年銷量600萬條的MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾獨家專利纖維運用「吸附」原理，只要「溫水」就能輕鬆卸除全臉妝容，更能超簡單卸除掉泥面膜以及夏季難洗的全身防曬，一面用來洗卸，另一面可以去角質，無添加任何化學物質，敏感肌、孕媽咪、大小朋友都可安心用。

Tips 2：消水腫必備， 嚕出小V臉

夏季天氣濕熱，長時間待在冷氣房，沒機會出汗、排毒，導致濕氣嚴重積累，水腫容易找上門，來自美國的美膚儀之王PMD Beauty，2024推出擁有六種獨特設計弧度和獨家防滑矽膠握把的絕美晶石刮痧板，可完美貼合臉部和身體各部位的線條，有助於減輕浮腫和緩解肌肉緊張，早晚一刮，時刻維持繃彈小V臉，並且令妝容更加服貼漂亮。

Tips 3：上妝神器，拒絕底妝土石流

夏季最怕的就是土石流脫妝，除了控油持妝單品，好的工具更是讓底妝服貼關鍵，風靡全球第一美妝神器beautyblender原創美妝蛋在夏季推出水漾精靈雙件組，大小雙蛋組合可靈活應付不同部位的化妝需求，先用海藍色美妝蛋打造最均勻服貼的底妝，可配合乾或濕的粉底及保養品使用；再以水藍色迷你蛋，針對眼下、鼻翼周圍或需特別遮瑕之處進行局部加強，打造夏日的無瑕完美妝容。

Tips 4：夏日海邊吸睛術，自信緊實Q彈美胸與翹臀

想要穿比基尼展現完美曲線，保養按摩是很重要的關鍵，尤其是保養常常忽略的胸部與臀部，可以搭配Nidéco妮波派對美胸霜以及絲滑瞬間美臀霜，每天塗抹滋潤，同時按摩加強更好的體態曲線。

Tips 5：粗糙、死皮OUT！足跟柔嫩立刻有感

穿拖鞋、涼鞋的機會越來越多，足部的保養變得更加重要，除了定期去角質，也可以搭配保養品來讓肌膚更加細嫩，加拿大醫美級足妝護理品牌Footlogix推出頂級居家足繭保養雙件組，能針對足繭、硬皮、厚角質等粗糙足部肌膚，立即迅速軟化及修復。