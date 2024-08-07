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王齊麟時尚照曝光根本潮男！球場上穿KENZO海棠花運動服超有男友感

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋再度連霸奪金，而王齊麟除了球技過人，身高188cm的他還是隱藏版潮男一枚，最近KENZO更釋出了他拍攝的形象照，身穿KENZO BOKE 2.0系列穿搭，展現運動與時尚的完美結合。

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟身穿KENZO BOKE 2.0黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品。（圖／品牌提供）

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟同款單品，BOKE2.0白色寬版短袖上衣；黑色運動外套。（圖／品牌提供）

王齊麟的私服穿搭中也經常混搭KENZO單品，呈現出俐落街頭的樣貌，這次出賽前他就受邀拍攝KENZO BOKE 2.0系列時尚照，有別於賽場上的球衣造型，身穿黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品，點綴上品牌標誌性海棠花圖案，提升整體辨識度，王齊麟手拿最熟悉的球拍，神情穩重彰顯出帥氣魅力。他自己也在IG提到，「我從以前就是KENZO的忠實粉絲，這次結合我自己最關注的運動主題，穿起來也感覺特別自在舒服」。

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲空手道選手文姿云、籃球好手林書緯也演繹此系列。（圖／品牌提供）

同時，空手道選手文姿云、籃球好手林書緯也演繹此系列，換上KENZO BOKE 2.0黑色輕绗縫外套 、運動外套，品牌為打造更輕盈的時裝，材質上選用針織與尼龍達到極致的舒適，防風外套以防潑水的材質，應對多場合穿著。

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲王齊麟（右）、李洋成為VOGUE雜誌最新八月號封面人物 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲王齊麟身著BALENCIAGA 淺灰連帽設計外套、 10XL運動鞋；李洋身著 GUCCI 深藍色運動夾克 。（圖／VOGUE雜誌提供）

日前，王齊麟、李洋一同登上VOGUE雜誌最新八月號封面人物，手拿球拍進行封面拍攝，兩人演繹DIOR灰色西裝外套搭配短褲，並以TIFFANY & CO.戒指和項鍊疊搭呈現，流露清新自然的感覺，兩人相互對看，完全是最默契的組合。王齊麟也換上BALENCIAGA淺灰連帽設計外套，呼應李洋的GUCCI深藍色運動夾克，在鏡頭前展現率性運動氛圍。

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關鍵字：

羽球, 王齊麟, 潮男, KENZO, VOGUE

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