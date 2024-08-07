環球「雙節慶」破千件商品6折起　汐止遠雄3千送300

▲環球購物中心推父親節最後一波回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周父親節、情人節接續登場，新北百貨Global Mall環球購物中心與iFG遠雄廣場也祭出最後「雙節」優惠，讓還沒頭緒過節的消費者能把握最後機會，Global Mall精選3C家電、多功能按摩椅、健康器材等商品推送禮指南，推出破千項商品6折起；汐止iFG遠雄廣場則在指定櫃位推消費滿3,000元就享回饋。

環球購物中心日前於粉絲團進行父親節禮物挑選調查，在231份完整填答問卷中，統計出爸爸最想要的禮物首選排行榜，首推3C產品、經典刮鬍刀及健康舒壓商品，包括按摩椅、跑步機、血壓計等，購禮預算則主要落於5,000元至1萬元，甚至更有高達5萬元的回覆。業者表示，7月中起即開始湧現父親節禮買氣，刮鬍刀、3C智能產品業績成長達雙位數，按摩椅則以8萬元以上智能多功能機型最為熱銷，銷售成長逾10%。

隨著父親節及七夕情人節進入最後禮物選購潮，環球購物中心推8／8前會員於全台八店消費刷聯名卡綁定GMpay，消費滿15,000元享5%回饋、滿3萬元可享最高6%回饋（回饋上限2,000元），另於全台八店或環球Online指定品牌刷八大銀行之實體信用卡，單店、單卡活動期間累計滿15,000元享4%回饋、滿30,000元享5%回饋。

同時新北中和即起至8／8再獨家加碼「家電滿萬送千」，指定家電、健康器材、珠寶單筆滿1萬元贈1,000元電子商品禮券；即日起至8／29期間桃園A8、桃園A19推出「點數放大回饋20倍」，會員當日單筆消費滿2,000元贈400點（原20點）。

▲汐止遠雄廣場推父親節特定優惠。（圖／業者提供）

汐止iFG遠雄廣場針對爸爸節，在8／11前推出「寵爸一夏 購物滿額贈」活動，在1、2樓指定櫃位，當日累計滿3,000元，可獲300元電子商品抵用券。館內宜得利單筆消費滿5,000元送500元；集雅社、FUJI按摩椅及高島按摩椅，單筆消費單筆滿1萬元，可獲1,000元電子商品抵用券。

另高島按摩椅特別推出「請父王用膳」活動，消費滿額再送王品集團商品卡，指定機種最高優惠65起，並有5年皮革保固。