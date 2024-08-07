張娜拉《好搭檔》10婚姻金句：夫妻就是成為家人的陌生人

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉演出，劇情講述了擁有17年資歷的明星離婚專門律師「車恩京」陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演，當中關於職場和婚姻的各種犀利台詞也引起討論，以下盤點10句一起來看看。





▲《好搭檔》張娜拉主演。（圖／LINE TV提供，以下同）

1. 夫妻究竟是什麼，為什麼還要幫折磨自己的人準備飯菜，為什麼會願意為了孩子隱忍呢？夫妻就是成為家人的陌生人。



2. 到了某一個瞬間就會願意認清事實，到時就能專注地只看著前方。



3. 您是為了老了之後幫他擦屁股才會跟他結婚嗎？您不是因為想得到幸福才結婚嗎？



4. 說到底，律師只是服務業，是法官負責判斷，而不是律師，所以做好你的事就好。



5. 為什麼大家都離不了婚呢？難道是沒頭沒腦地因為「離婚就是不好的社會惡行」這種觀念嗎？



6. 所謂的男女關係，是沒辦法輕鬆對待的，就如那位債務人所說，責任也會隨之而來，所以我已經決定我的人生裡不會有結婚這件事。



7. 愛情是什麼呢？是介於愛與感情之間某一處的痛苦嗎？待時間流逝，若我繼續從事這份工作，是不是會有那麼一天，我就能理解那些人，跟愛情這回事呢？



8. 上班族的樂趣就是準時下班，吃烤腸配啤酒，需要動腦的事就做到晚上六點為止，不對，是五點五十九分為止，要留一分鐘整理包包。



9. 身為子女不代表他知道一切，因為父母在子女面前也會偽裝。



10. 如果丈夫外遇，太太一定知道，她能用所有方法感知到，只是有些人無法拿到證據罷了。