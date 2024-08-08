星巴克父親節上午11點起買一送一　還有專屬套餐2人「千元有找」

▲星巴克父親節推買一送一，有機會帶爸爸去喝杯咖啡吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節就是今天！星巴克從上午11點起推出飲品買一送一優惠，記得跟店員出示限定畫面就能立馬賺一杯，此外今日還有限定「父親節套餐」，兩人從咖啡、輕食、點心到餅乾通通有，售價千元有找，還沒訂到餐廳的大家不妨考慮一下，只要花時間陪爸爸吃飯，無論在哪裡吃爸爸都會很開心的啦！

星巴克8／8當天推出「LOVE DAD！好友分享日」優惠，當天上午11點至晚上8點，消費者至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，若出示與父親合照或憑父親節活動截圖，其中一杯由星巴克招待。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。而優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另不支援優惠活動門市請看文後列表。

此外8／8當天從中午12點至下午4點，指定門市還推出「LOVE DAD！父親節套餐」，套餐內含大杯那堤2杯、松露生巧克力蛋糕、經典法式千層薄餅各1片、松露烤雞生義大利麵2份、威化捲心酥1盒和綜合堅果塔2個，售價988元。另今天在星巴克消費金額滿1,688元，部分門市可獲得石斛蘭花束一束。

而今天星巴克數位活動也還在進行，如果想陪爸爸喝星冰樂，建議可透過連結拚一下人品。丹堤咖啡今也推出限定一天的父親節優惠，凡點購熱烤牛肉三明治，即贈丹堤大杯美式咖啡一杯。