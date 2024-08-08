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陳季敏北非之旅改造絕美傳統服飾！JAMEI CHEN秋冬品一杯摩洛哥薄荷茶

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記者鮑璿安／台北報導

台灣知名設計師陳季敏喜愛在旅行中追尋創作靈感，這一次將視角拉到位於北非的摩洛哥，同名品牌JAMEI CHEN 2024秋冬系列以Thé à la menthe為題，有摩洛哥薄荷茶的含義，淡淡香氣令人愉悅，與服裝共存，將當代設計融入摩洛哥的異域風情與矜貴華麗。

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲陳季敏以摩洛哥這個被喻為「烈日下的清涼國度」為2024秋冬系列的創作根源。（圖／品牌提供）

繼先前的埃及與印度之旅，這次陳季敏以摩洛哥這個被喻為「烈日下的清涼國度」為創作根源，而Thé à la menthe其實是一種摩洛哥薄荷茶，來自中國的綠茶加上糖與薄荷，具有特殊的香氣，是摩洛哥人的款待之道與日常茶飲，與陳季敏的設計風格不謀而合，淡雅卻有獨特魅力。

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

本季在色彩上也有很大的轉變，從JAMEI CHEN最標誌性的白色到彰顯異域風情的金色，馬拉喀什的紅、非斯與舍夫沙萬的藍，都收錄在其中。陳季敏將摩洛哥傳統服飾Kaftan(Caftan)的樣式加以變化，並以連袖方式處理，搭配帽飾和領巾，達到服裝整體的量體與空間感；而摩洛哥伊斯蘭的馬賽克磚拼貼元素也體現出來，陳季敏特別找到台灣的陶瓷工作室製作陶瓷鈕扣，運用到風衣外套款式上，鈕扣量體雖小，細節中讓服飾充滿個性。

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏。（圖／品牌提供）

▲摩洛哥傳統服飾Kaftan(Caftan)的樣式加以變化，獨特刺繡帶出異域風格。（圖／品牌提供）

每季服飾創作中的「影像系列」限量設計款也備受陳季敏忠實顧客的支持，這次摩洛哥之旅的珍貴畫面，如摩洛哥的古城建築、藝術或灰泥濕壁畫的影像也一一融入在服飾作品之中，留下永恆的一瞬。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

同樣備受矚目的台灣設計，周裕穎再度獲選擔綱本屆中華台北隊進場服設計師，本次特別以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍。周裕穎一貫擅長攜手在地藝術家跨界翻玩，特別邀請文字設計師林國慶打造的「Chinese Taipei」翻轉字進行的排列，為其注入「扭轉乾坤」的意涵。在台灣傳統習俗上，佩戴春仔花胸花代表隆重，纏花工藝師林佩瑩則製作國花梅花、油菜花胸針為西裝增加在地特性。

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關鍵字：

JAMEI CHEN, 陳季敏, 摩洛哥, 秋冬系列

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