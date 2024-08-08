台北101中秋禮盒限量開賣　預購優惠85折

▲台北101推2024年中秋限量月餅禮盒。（圖／101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將在9／17登場，送禮季節也將在近期陸續展開，台北101今（8／8）對外公開今年旗下中秋禮盒，以台灣地標101大樓加上煙火的精彩瞬間作為外盒，呈現出節慶特色，並以廣式月餅、新口味蛋黃酥作為主體限量開賣。

地標台北101以自家建築開發多元商品，3年前首度推出101月餅禮盒，開賣10天限量6000盒全部售鑿，去年追加破萬盒也全數被搶光，今年再以新式口味的「菠蘿蛋黃酥」打頭陣，採用酥香的菠蘿餅皮結合豆沙與蛋黃，搭配傳統廣式月餅上陣，還未開賣就有許多租戶來詢問。

台北101中秋禮盒共推出2款組合，均以正宗廣式月餅為主體，經典款6入禮盒包含蓮蓉松子、紅棗福圓以及XO干貝三款廣式月餅，加上三顆酥脆可口的菠蘿蛋黃酥；典藏款8入禮盒則除上述經典口味之外，再加入伍仁月餅與棗泥核桃月餅、奶黃流心月餅、焦糖瑪琪朵流心月餅，佐嶢陽茶罐台灣阿里山烏龍茶或高山蜜香紅茶，形成完美搭配。

業者表示，即起至8／20開放101中秋禮盒預購，經典款售價1,280元，預購優惠價1,088元；典藏款售價1,680元，預購優惠價1,428元。

▲半島酒店推出3款中秋禮盒，各有特色。（圖／各品牌提供）

半島精品店今年的月餅系列主打三款禮盒，首先便是一試上癮的自家招牌奶黃月餅，以及七星伴月禮盒與特賞雙輝月餅禮盒。奶黃月餅以細膩香濃的口感聞名，選用優質牛奶和純正奶油製作餡料，搭配精選蛋黃，口感香甜不膩，柔滑中帶有彈性，受到許多台灣老饕每年首選。

除了經典傳統，今年亦推出兩款中秋禮盒呈現新意，七星伴月禮盒包含四種不同風味的月餅，從傳統的雙黃白蓮蓉，到創新的茉莉花茶和鳳凰單叢茶月餅，讓人彷彿在月下展開一場味覺探索之旅，適合一次喜嚐多種口味的消費者；特賞雙輝月餅禮盒內含蛋黃白蓮蓉和迷你奶黃兩種經典口味，是一種老港人的獨特風情。

品牌表示，為了確保顧客能購買到正品，半島精品店的月餅包裝上都有識別編碼，消費者還可以在網上進行認證。在運送和儲存方面，半島表示會使用恆溫裝置，以確保月餅的品質。目前已在各大百貨專賣店與官網開賣。

日本百年甜點品牌神戶風月堂針對中秋時節，主打中秋限定「棕紅綜合禮盒」，外觀設計靈感來自中秋節意象，禮盒內含多款明星商品，包括品牌招牌的法蘭酥餅乾、雙圓餅乾、捲餅等不同風味。法蘭酥採用獨特製法，口感酥脆且層次分明，是風月堂的招牌甜點之一。

除了傳統口味，風月堂也在台推出「奶油葡萄厚夾心酥」，使用葡萄乾與可爾必思特調奶油製成，口感濕潤帶有果香，甜而不膩。另有岩鹽風味系列，將喜馬拉雅山岩鹽融入餅乾中，帶來鹹甜交錯的獨特滋味。

神戶風月堂表示，中秋禮盒價格從880元至1,780元不等，另有滿額優惠，部分產品為限量空運，售完為止，從8月中旬起，在台北SOGO忠孝館及新光三越南西店設置快閃店，有興趣的民眾可至現場選購。