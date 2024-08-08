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林柏宏關注奧運「一項目」自己也有練　合體郭雪芙挑戰復古運動風

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記者鮑璿安／綜合報導

adidas Originals以T-TOE家族鞋款掀起復古時尚，更在台北101門市打造了全新的「原創復古時尚展示間」限時裝置，今8日邀請林柏宏、郭雪芙搶先以RETRO STYLE復古造型現身，兩人更穿著自己改造的T-TOE鞋款相當可愛，而現在全民瘋奧運，林柏宏被問到特別關注哪一個運動項目？他則回答「羽球跟田徑，羽球是因為我自己也有練習，田徑的話已經進入決賽了也很緊張」。

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、郭雪芙搶先以RETRO STYLE復古造型現身，來到全新的「原創復古時尚展示間」限時裝置 。（圖／品牌提供）

林柏宏身穿解構風格的三條線寬版長褲，混搭SL 72鞋款復古白配色，自己是復古運動風的愛好者，「今天的穿搭我非常喜歡，尤其是腳上的SL 72，新的點綴跟吊飾，很繽紛、夏天的感覺」。品牌推出StyleYourTTOE原創改造包，讓大家用可愛掛飾跟上改鞋風潮，林柏宏則在鞋子上加入了電影打板的可愛圖案。

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏身穿解構風格的三條線寬版長褲，混搭SL 72鞋款復古白配色 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙腳踩最新推出花朵GAZELLE鞋款，配上透膚膝下襪 。（圖／品牌提供）

郭雪芙腳踩最新推出花朵GAZELLE鞋款，配上透膚膝下襪，並於襪子及鞋上飾以「原創改造包」中的緞帶、蝴蝶結、珍珠、花朵等配飾，都是她非常喜愛的元素，營造整體夢幻的BALLETCORE芭蕾舞風格。adidas Originals將台北101店打造成花卉主題，鞋款GAZELLE INDOOR和CAMPUS 00s都跟著跳上花卉刺繡，凡於全台指定Originals店點及官網上購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿NTD3,800，即可獲得「#StyleYourTTOE原創改造包」1組。

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲凡於全台指定Originals店點及官網上購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿NTD3,800，即可獲得「#StyleYourTTOE原創改造包」1組 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲T-TOE家族新夥伴復古跑鞋SL 72採用尼龍和絨面皮革材質打造 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲在韓引發熱潮的薄底鞋款TAEKWONDO，宣告即將正式登台 。（圖／品牌提供）

引領復古時尚的新鞋款，T-TOE家族新夥伴復古跑鞋SL 72採用尼龍和絨面皮革材質打造，搭配復古橡膠中底，分別推出鞋頭更加圓潤的RS版本以及致敬經典的纖細鞋身OG款式。在韓引發熱潮的薄底鞋款TAEKWONDO，宣告即將正式登台，源於跆拳道訓練鞋鞋型，以柔軟皮革搭配經典3D鞋頭縫線設計；除了有方便穿脫的Slip-on懶人鞋款式，另有鞋帶款式，簡約低調自帶鬆弛感氛圍。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲《New Balance FUN釋基地》主場館設置於台北松山文創園區五號倉庫。（圖／品牌提供）

同時，New Balance最新一代的Fresh Foam X More v5，搭載極致緩震的Fresh Foam X中底科技，以微增的中底高度與大底設計，打造極致緩震與安全的舒適腳感。即日起至 2024 年8 月 11 日，《New Balance Fun釋基地》 四大場域將免費開放民眾體驗，主場館設置於台北松山文創園區五號倉庫，以童趣、親子友善的理念為主軸，帶來3大區塊，運動區、辦公室運動區與釋壓拍照區，提供大人小孩來一場沉浸式體驗。勢必掀起話題的是，將撞球放大成足球大小的「趣味足撞球」、巨大彈弓體驗射擊的「彈力健將」等關卡，參與者皆能在主場館內換上最新推出的 Fresh Foam X More v5，透過親自上腳感受鞋款 Q 彈緩震的科技。

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關鍵字：

adidas, Originals, 復古時尚, 台北101, 林柏宏, 郭雪芙

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