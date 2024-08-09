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BLACKPINK驚喜合體造型甜暈！Lisa穿陸牌SHUSHU／TONG短裙曬逆天比例

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記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK在今年8月8日迎來出道8周年，4名成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa終於久違合體參加粉絲簽名會，高人氣受到矚目，而簽名會的造型也相當有看點，比起表演服更接近私服狀態，四人都以甜美風格現身，Lisa更穿上大陸設計師品牌SHUSHU/TONG，曬出迷人長腿線條。

▲▼ 韓團BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身穿香奈兒CHANEL2024秋冬系列的平口上衣，搭配牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

Jennie身穿香奈兒CHANEL2024秋冬系列的平口上衣，搭配牛仔褲，碰撞出屬於她人間香奈兒的甜美質感；而Jisoo則以夢幻詩意著稱的設計師品牌Simone Rocha開襟外套呼應印花裙裝，與她一頭長髮相佐，服飾中的水鑽刺繡和花卉細節襯托出仙氣。

▲▼ 韓團BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa選擇了大陸設計師品牌SHUSHUTONG 2024秋冬系列裙子 。（圖／翻攝自IG）

Rosé、Lisa的造型偏向暗色調，值得一提的是Lisa服裝造型並非精品，而是選擇了大陸設計師品牌SHUSHUTONG 2024秋冬系列裙子，品牌擅長打造浪漫又強勢的格調，這款大地色平口短裙繡上金色閃片顯得奢華許多，Lisa露出修長美腿，頂著標誌性的齊瀏海盤髮造型。Rosé這次的造型也與過去性感風格有很大不同，連身H line背心疊搭翻領上衣，猶如洋娃娃一樣可愛。四人可愛親密的互動，也讓Blink們大飽眼福。

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關鍵字：

BLACKPINK, 簽名會, 服飾, 音樂, 娛樂

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