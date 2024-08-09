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情人節百貨推回饋　台北101、新光三越、SOGO滿3千元都有禮

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▲SOGO在情人節推出優惠。（圖／業者提供）

▲SOGO在情人節推出優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

明8／10就是情人節，天氣還熱氣溫尚高，或是可能碰到下雨，百貨除了是避暑與避雨備案，包括台北101購物中心、新光三越與SOGO百貨，都推出情人節檔期優惠，無論是精品、餐飲與化妝品跟服飾，都有滿額回饋的小確幸，輕鬆加分情人節。

台北101推出「愛的禮物101」活動，即起至8／11使用指定銀行信用卡，消費滿3,000元即贈100元電子抵用券，刷台北101聯名卡再享3.3%回饋，而國際精品與珠寶腕錶消費滿10,000元，就送300元電子抵用券，最高可享3%回饋。

遠東SOGO台北店包括忠孝、復興與敦化店，同推SOGO APP樂FUN券活動，消費者可領1,200元電子抵用券。指定品牌單筆消費滿3,000元現折200元可累折。另四大銀行也推出業種加碼，男女裝單館單卡消費滿10,000元，送100元電子商品券。

新光三越則是逢卡利High回饋，8／15前在新光三越持11大銀行刷卡消費，單卡消費滿1萬元可享4%回饋、滿6萬元可享5%回饋、滿30萬元可享6%的回饋，使用skm pay消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%，使用skm pay並綁定台新銀行、新光銀行、玉山銀行或星展銀行指定信用卡消費，單筆滿3,000元還可再享2%的額外回饋。

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