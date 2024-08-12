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重新定義美的標準　4個方式帶你擺脫「容貌焦慮」與「身材焦慮」

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文／女子學

炎炎夏日，開始穿起無袖背心和短褲的你，也開始陷入身材焦慮了嗎？總是覺得自己的手臂不夠細、大腿間好像找不到縫隙。在這個外表至上的時代，每個人或多或少都會對自己的外表感到煩惱，我們容易不自覺地受到原生家庭、社會刻板審美、他人眼光等影響，時刻擔心自己的外表是否處在好的狀態，這種焦慮情緒不僅會影響心理健康，也可能造成身體症狀。

因此這篇文章想試著從身材焦慮與面容焦慮的成因著手，進而與你分享如何面對這種焦慮以及找到擁抱自己的美的方式。

▲社群媒體的普及，助長了人們追求完美的外表。（示意圖／Pexels，下同）

現代文明的副產物：認識「容貌焦慮」與「身材焦慮

容貌焦慮與身材焦慮是一種心理狀態，會出現過度關注和擔憂自身外貌的情形，且多數時候是負向的認知。這種狀態可能導致對自己的容貌產生擔憂，長久以來或擔憂過度可能出現心跳加快、肌肉緊張、睡眠障礙等症狀，嚴重還會影響到日常生活與自我認同。

很多人以為容貌焦慮或身材焦慮只會出現在女生身上，但事實上每一個人無論性別、年紀、身份、種族等都可能會因為不同的原因與階段而產生此類型的焦慮。尤其隨著社群媒體的普及和醫美微整手術的興起，助長了人們對完美外表的追求。這些種種都讓容貌焦慮與身材焦慮變得越趨普遍。

焦慮本身不是錯，找到與之共存的方式才是最重要

焦慮並非壞事，它是人作為生物本來就存有的一種生理機制，能幫助我們應對可能的威脅或成為更好的自己。問題在於當這種焦慮持續升溫並佔據了我們的大部分時間與精力，反而會嚴重影響生活品質。我們可以嘗試透過以下幾種方式，與身材焦慮與容貌焦慮共存。

1. 找到喜歡的運動，並且養成持續練習的習慣

適度的運動不僅能使身體機能與體態更佳，也幫助我們有時間與自我對話。在鍛鍊過程中，我們可以感受到身體的力量與主控權，從而建立對自己更加積極的態度。且在運動時，大腦會釋放多巴胺等讓我們感覺快樂的荷爾蒙，帶來愉悅的情緒抵消焦慮。

2. 減少停留在社群媒體的頻率，避免與他人比較

長期沉浸於社群媒體可能容易受到他人完美形象的影響，產生自卑感和競爭壓力。但事實上那些社群媒體或是時尚雜誌所呈現的照片，大多都是經過精心修飾，不能完全代表真實生活。比起無止境地在上頭的虛擬世界瀏覽，將重心移到了解自己與現實人際交往上更有益。

3. 培養其他興趣愛好，讓生活更豐富多彩

有時當我們的生活重心單調時，難免會放大注意力在某些部分，這時候可以嘗試抽離，多培養一些其他的生活興趣，比如學習語言、體驗戶外活動、多出門旅遊等等，在一邊分散注意力的同時，也可以豐富日常，提生心理健康。

4. 尋求專業諮詢，獲得心理輔導

而如果個人的身材焦慮與容貌焦慮嚴重影響了生活，讓你提不起勁從事以上三個改變提案，那麼不妨考慮尋求專業心理諮詢，專業的心理醫生或諮商師可以協助我們分析內心的情緒狀態，找出焦慮的根源，並提供適當的治療方案，讓脫離焦慮更加有效。

美是客觀的，別被世俗眼光綁架了

最後想與大家分享，從古代的書籍紀錄或是留下的畫作藝術品，都顯示不同時代都有不一樣的審美標準，在古埃及時代豐滿的體型被高度推崇，因為它可能象徵著女性能夠生育，能為社區帶來繁榮；維多利亞時代則喜歡以緊身衣裳來束縮腰部，認為美女的身材必須呈現沙漏狀。

理解這些歷史上身材審美標準的變遷，可以讓我們放寬心面對「容貌焦慮」與「身材焦慮」議題，比起不斷追尋現今普世價值認為的美，更重要的是你覺得自己這樣美不美？找到自己獨有的眼光與審美，擁抱自身的每一種樣貌！

延伸閱讀

焦慮源於缺乏自信！3 個正向觀點：認同每個選擇，摸索平衡的心態調整

給容貌焦慮的你：不用強迫接受自己的全部，而是要從中發現亮點

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 療癒, 焦慮, 容貌焦慮, 身材焦慮

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