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皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣！洗臉前先洗手、塗防曬手勢很重要

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▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享能幫助擁有好肌膚的生活習慣，不花錢就能變美。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@goodal_official、@innisfreeofficial

很多女生為了擁有好肌膚，花大錢買貴婦級保養品、做SPA都在所不惜，但其實日常生活中有一些好的小習慣，只要堅持做，不花錢也能變美！皮膚科醫師劉秀麗就分享10個「0成本變美」小秘訣，只要能堅持做一個月，就能明顯看到肌膚、髮絲的改變，整個人都變漂亮。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃保養品別只塗「臉」

塗抹護膚品時，除了臉部塗好塗滿，也別忽略耳後、眉心眉毛處、頸部等處肌膚，尤其是脖子後方超多人都會忽略。

＃洗髮前先梳頭

洗髮前要先梳頭，將所有頭髮梳順，可避免洗頭時因打結拉扯而造成的脫髮、斷髮等問題。

＃養成運動習慣

每週堅持運動、鍛鍊，每次建議30分鐘以上，養成習慣，幫助身體循環代謝，不僅有益健康、幫助維持身材，對養出好肌膚來說也很有益。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃防曬乳要往同方向均勻塗開

塗抹防曬產品時，要注意按照同一個方向塗開，不要打圈、來回的手法塗抹，不易形成防曬膜。

＃維持寢具整潔

勤換床包、被套、枕頭套，維持寢具的潔淨。

＃最好不要側睡

建議以平躺的姿勢入睡，盡量不要側睡。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃洗臉前先洗手

手上有很多細菌，洗臉前最好先把手洗乾淨，以免細菌跑到臉上，誘發或加重痘痘、閉口粉刺等皮膚問題。

＃少做會加深臉部紋路的動作

不要經常做嘟嘴、噘嘴，或是皺眉頭、用手撐臉等動作，這些動作都會加深臉上紋路。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃學會精簡護膚

有些人為了擁有好膚質，太過「求好心切」，化妝水、前導、精華、乳液乳霜甚至面膜全都往臉上塗，每天保養都抹超多瓶上臉。但劉醫師提醒，其實皮膚不需要那麼多保養品，過度保養反而會造成肌膚的負擔，學會選對所需保養品、精簡護膚對肌膚才是真的好。

＃保證充足睡眠

盡量早睡早起、少熬夜，保證足夠睡眠，可幫助加速血液循環和代謝，讓皮膚更好、更有彈性。

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關鍵字：

保養, 護膚

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