煮開後放太多天也不行！ 營養師揭「4大飲用水地雷」千萬別輕忽

文圖 / 鏡週刊

喝水是維持身體健康的基本需求，但你知道嗎？喝錯水可能讓你越喝越病！營養師提醒，市面上常見的4種水暗藏危機，若不慎飲用，恐將細菌、毒素一併吞下肚，對身體造成嚴重傷害。千萬別輕忽喝水這件事，選對水才能真正喝出健康。

營養師黃品瑄在臉書粉專提醒大家，炎炎夏日喝水固然重要，但喝對水更關鍵，她列出4種「NG飲用水」，提醒民眾在選擇飲用水時，也要注意飲用水是否安全。

一、未經處理的山泉水

山泉水看似清澈，但未經處理就飲用，可能暗藏細菌和寄生蟲，嚴重影響健康。

二、高溫曝曬過的瓶裝水

長時間將寶特瓶置於車內高溫環境，會導致寶特瓶變形或釋出有害物質，即使沒有陽光直射，車內的高溫也足以造成危害，因此不建議飲用。

三、對嘴喝過的水擺放過久

口腔中的細菌會迅速汙染水源，久放後細菌數量會呈爆炸性增加，喝下肚恐危害健康。

四、放了很多天的開水

煮沸的水不是萬能的！ 即使煮沸過的水，如果放在不乾淨的容器中或未密封，細菌還是會趁虛而入，讓水變髒。

除此之外，黃品瑄也指出劇烈運動後，身體不僅流失水分，電解質也會大量流失。若只猛灌水而不補充電解質，恐導致低血鉀症，出現疲勞、抽筋、心律不整等症狀。她建議運動後適量飲水，並可適當添加鹽分，以補充流失的電解質。



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