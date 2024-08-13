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夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝

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▲▼ 營養師教吃去濕消水腫6種食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦6種能幫助去濕氣、消水腫的食物，容易水腫的人快吃起來。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

夏天濕氣重，加上天氣熱，很容易有水腫的狀況，營養師董文翠就提醒，如果你的舌苔發白、有齒痕，皮膚暗沉、很容易長痘痘，就說明你體內很可能有濕氣，而濕氣可說是百病之源，也容易加重水腫情況。她就建議夏季裡可以多吃以下6種食物，幫助去除濕氣、消水腫，容易水腫的人快吃起來。

▲▼ 營養師教吃去濕消水腫6種食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃山藥

山藥是很好的健脾養胃食物，用來煮湯、煮粥或是蒸著吃，都是很好的選擇。

＃冬瓜

冬瓜可以清熱解暑、護腎利尿，還能幫助降脂減肥。

▲▼ 營養師教吃去濕消水腫6種食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃赤小豆

赤小豆能健脾利水、清熱去濕、消腫解毒，用赤小豆煮水喝，可以去除體內的濕氣，除此之外，煮好的紅豆還可以用來做成豆沙、拿來熬粥，或者做成甜品。

＃薏仁

薏仁（薏苡仁）可以利尿消腫、健脾去濕，同時可以促進體內的血液循環和水分的代謝，而且薏仁也有很豐富的膳食纖維，可以幫助改善便秘，用來煲湯或者是煮粥都是很不錯的選擇。但如果是體內濕寒嚴重的人，可以先將薏仁炒熟再煮水喝。

＃海帶

海帶富含碘、胡蘿蔔素，還有鈣、鐵、膳食纖維，經常吃海帶可以加速身體的新陳代謝，促進食物的消化和吸收，同時還能利尿消腫、去濕排毒。

▲▼ 營養師教吃去濕消水腫6種食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃玉米

玉米含有豐富的膳食纖維，可以幫助潤腸通便，同時還有很好的清熱利濕功效。但要注意的是，腸胃不好的人就要少吃一點。玉米鬚也不要丟，用來煮水喝，可以利尿去濕、消水腫。 

關鍵字：

濕氣, 消水腫, 夏季食物, 健康, 營養

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