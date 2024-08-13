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最近掉髮好嚴重？精選「5款頭皮精華液」恢復蓬鬆顱頂

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▲▼精選「5款頭皮精華液」恢復蓬鬆顱頂 。（圖／Unsplash）

▲近年來，「落髮」已成為全民問題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

別以為落髮和年紀有關，現代人生活忙碌、飲食和睡眠都不規律，落髮年紀不停下修，擁有蓬鬆豐盈的秀髮象徵年輕活力，正確選擇適用髮品、精準破解頭皮困擾，是髮肌豐盈健康的重要關鍵。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

#如何使用養髮液？

洗淨頭髮吹乾後使用，建議一天1-2次。

Step1：撥開頭髮，噴頭直接針對頭皮需要改善的地方噴灑

Step2：每個部位以指腹按摩10-15秒，確實讓成份滲透吸收

Step3：可以再針對困擾部位，像是髮際線等需要加強的地方重覆按

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健 養髮精華液EX，115ml，1,680元。

採用日本專利山葵根植萃成分，專為稀疏髮肌研發設計，從根源養成豐盈健康髮。經由日本研究發現，專利山葵根成份，具有強韌髮根、調理油脂分泌，維持頭皮健康環境，實現豐厚濃密髮。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲uka頭皮賦活精露，50ml，1,780元。

針對都會生活容易造成的髮肌損害所設計的「頭皮專屬小棕瓶」，配方高達93%天然成分，蘊含香草豆、射幹根、蘋果細胞萃取等滋養成分，透過甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分；靈芝、人參補氣養髮；芍藥根去除頭皮異味，有效調理頭皮健康。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，3,000元。

高達98%天然成分萃取，富含有機認證印度鵝莓、有機認證薑黃、人蔘可活絡頭皮環境，立即強化髮絲直徑，提升髮根支撐力。並透過獨家「核心賦活科技」針對髮絲生長核心，提供對抗環境壓力，打造健康活絡的頭皮。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲basiik 微生平衡11高效養髮液，80ml，2,280元。

添加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，直接針對頭皮做養護，改善頭皮異味，達到舒緩改善泛紅的狀況，使用起來非常便利。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲呂 強韌蘊髮頭皮精華液，80ml，799元。

頂端按摩棒的容器設計更方便接觸與按摩頭皮，使用獨家專利技術「強韌蘊髮™」，富含人蔘根細胞™x咖啡因萃取精華，有效強健髮根， 頭皮營養、強化髮根、減少角質、防止髮絲斷裂、調節皮脂、鎮定止癢，一次解決！
 

關鍵字：

頭皮問題, 養髮液, 落髮, 頭髮健康, 髮絲豐盈

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