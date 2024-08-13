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營養師：汽水就是「糖量炸彈」！12款汽水糖量、熱量圖鑑一次看

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▲▼營養師：12款汽水糖量、熱量圖鑑一次看 。（圖／Unsplash）

▲減重期盡量避免喝汽水類飲料。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日就想來瓶汽水解悶，聽說普渡拜拜也要拜有氣的才會旺？不說你不知道，營養師高敏敏提醒大家，汽水其實就是糖分炸彈，別傻傻一口氣喝下肚還不知，若沒控制好飲用量，減重絕對就是敗在這一關，汽水飲料熱量/糖量圖鑑一次看。

有時候就是想來瓶汽水，搭配炸雞、漢堡超對味，營養師高敏敏分享，大家常喝的汽水內含的糖量超乎想像，堪比是糖量炸彈，以芬達汽水來說，每瓶就超過1000大卡，含糖量等於52.5顆方糖，七喜、百事可樂、雪碧更是緊追在後，若是你每天都喝一瓶汽水，熱量可想而知，營養師建議若真的要喝飲料的話，建議可以買無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等，購買前也要注意營養標示、日期，不要因為促銷而被吸引，瘋狂採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積。

▲▼營養師：12款汽水糖量、熱量圖鑑一次看 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#汽水飲料 熱量/糖量圖鑑（以下為每一份之數值）

#芬達 1048kcal/含糖262.8g = 方糖52.5顆

#七喜 944kcal/含糖236g = 方糖47.2顆

#百事可樂 920kcal/含糖228g = 方糖45.6顆

#雪碧 920kcal/含糖226.4g = 方糖45.3顆

#蘋果西打 848kcal/含糖194.4g = 方糖38.8顆

#可口可樂 2000ml熱量840kcal/含糖212g = 方糖42.4顆

#維大力白葡萄 828kcal/含糖188g = 方糖37.6顆

#黑松加鹽沙士 816kcal/含糖203.2g = 方糖40.6顆

#維他露P 800kcal/含糖200g = 方糖40顆

#冰淇淋汽水 800kcal/含糖200g = 方糖40顆

#麥根沙士 780kcal/含糖192g = 方糖38.4顆

#維大力汽水 680kcal/含糖164g = 方糖32.8顆

關鍵字：

汽水, 熱量, 糖量, 減重, 健康

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