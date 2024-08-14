減脂必吃！營養師曝5種「脂肪最怕的蔬菜」　吃對瘦更快還能美白

▲營養師推薦減肥時可多吃5種蔬菜，能幫助減少脂肪堆積。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

誰說減肥就一定要餓肚子？吃對食物就能減少脂肪堆積，促進減肥效果，即使吃飽也能成功瘦下來。營養師董文翠分享了5種「脂肪最怕」的減脂蔬菜，能增加飽腹感、幫助代謝，有的還能幫助美白、延緩老化，讓你減肥的同時還能維持美麗。

＃菠菜



菠菜含有豐富的鐵、葉酸、鉀等微量元素，還含有豐富的膳食纖維，能增加飽足感，並促進胰島分泌消化液，幫助消化。但董文翠提醒，吃菠菜前一定要汆燙，幫助減少草酸含量。

＃小黃瓜



小黃瓜的熱量很低，含有較多水分，還含有苯丙胺酸，有助於延緩體內的糖分轉化成為脂肪，幫助控制體重。而且有著爽脆口感，夏天來份涼拌黃瓜，消暑消脂正合適。

＃番茄



番茄是高維生素C、低熱量的代表食物，還含有強力抗氧化劑類胡蘿蔔素和茄紅素，生吃或料理過熟吃都可以，吃多了也不用擔心長肥肉，還能幫助美白、抗衰老。

＃生菜



膳食纖維充足，維生素C含量也不低，能夠幫助腸道的蠕動，排除體內多餘的垃圾，做成沙拉生食不僅方便實用，也很適合夏天清涼解暑。

＃青花菜



青花菜是屬於十字花科裡的蔬菜代表，熱量很低，且富含抗發炎、抗氧化的成分，在控制熱量的同時，還能幫助延緩衰老。

