fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好

>

▲▼營養師教8杯水減肥法 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師教宋慧喬、阿嬌都用過的「8杯水減肥法」，健康瘦身還對皮膚很好。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kyo1122、@q_gill

想要成功減肥，除了注意吃的食物和運動，其實喝水也很重要！知名營養師高敏敏表示，喝水能幫助抑制食欲，燃燒脂肪時也需要水的幫忙，水分也能促進新陳代謝，所以喝水喝對了，不僅能幫助減肥，連皮膚都會變得更細緻，代謝力更好。她就分享能幫助瘦身又能變健康的「8杯水減肥法」，一杯水大約為250ml大小，像是宋慧喬和鍾欣潼（阿嬌）都曾靠著這個喝水法成功瘦下來。

▲▼營養師教8杯水減肥法 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

第一杯早上起床後：代謝養顏、幫助排便

經過一整晚睡眠，身體一定會缺水，早餐之前喝下一杯溫水，不僅能夠幫助代謝，還能幫助排便。

第二杯早上9點：提高專注力

工作前喝一杯水，可以提高專注度跟工作效率，尤其早上9點是腸胃開始排毒的黃金時間，這時候喝水就可以清走腸胃累積的毒素，達到排毒的最佳功效。

第三杯中午11點半：墊胃增加飽足感

午餐前喝一杯水，能增加飽足感，減少午餐的攝取量，抑制暴食的衝動。

第四杯下午1點：維持代謝、助消化

吃完午餐之後，吃太飽容易增加腸胃負擔，導致消化不良，所以飯後先休息半小時，之後再喝一杯水，反而可以幫助消化。

▲▼營養師教8杯水減肥法 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

第五杯下午3點半：減少疲勞、提神醒腦

下午時有些人容易昏昏欲睡，這時候要趕快喝水，可以舒緩疲勞，同時幫助提神醒腦。

第六杯下午5點半：緩解飢餓感、避免暴食

晚餐前喝點水，能幫助緩解飢餓感，促進排毒之餘，也可以幫助控制食量。

第七杯晚上7點：助消化、代謝

飯後喝一杯水，幫助消化代謝，這時候新陳代謝最頻繁，喝水就能促進血液循環。

第八杯晚上9點：避免血液濃稠

晚上睡前2小時喝水，可以避免血液過度濃稠，也可以補充睡覺時流失的水分。但如果是容易頻尿的人，就適當減量。

但高敏敏也提醒，若要執行8杯水減肥法，有三種人要注意，包含腎臟疾病限水者、胃潰瘍和消化不良的人，記得飯前、飯後喝水要間隔一下時間，才不會導致消化不良。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 喝水, 飲水, 8杯水, 8杯水減肥法, 秘訣, 重點, 宋慧喬, 鍾欣潼, 阿嬌, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有

星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有

為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動

為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動

LV復刻版精品包超值得收藏！肩背側背都行　附迷你手袋更可愛 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 麟洋奪金！金色三麥昨晚啤酒全免單　郭婞淳衛冕再請一輪 Jisoo最美9套時裝周造型！初登板首秀拿下年度價值最高IG貼文 宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好 孫芸芸賞海面日出S形曲線更吸睛　自拍曝光澳洲豪宅絕美空間 哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面