宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好

▲營養師教宋慧喬、阿嬌都用過的「8杯水減肥法」，健康瘦身還對皮膚很好。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kyo1122、@q_gill

想要成功減肥，除了注意吃的食物和運動，其實喝水也很重要！知名營養師高敏敏表示，喝水能幫助抑制食欲，燃燒脂肪時也需要水的幫忙，水分也能促進新陳代謝，所以喝水喝對了，不僅能幫助減肥，連皮膚都會變得更細緻，代謝力更好。她就分享能幫助瘦身又能變健康的「8杯水減肥法」，一杯水大約為250ml大小，像是宋慧喬和鍾欣潼（阿嬌）都曾靠著這個喝水法成功瘦下來。

第一杯早上起床後：代謝養顏、幫助排便



經過一整晚睡眠，身體一定會缺水，早餐之前喝下一杯溫水，不僅能夠幫助代謝，還能幫助排便。

第二杯早上9點：提高專注力



工作前喝一杯水，可以提高專注度跟工作效率，尤其早上9點是腸胃開始排毒的黃金時間，這時候喝水就可以清走腸胃累積的毒素，達到排毒的最佳功效。

第三杯中午11點半：墊胃增加飽足感



午餐前喝一杯水，能增加飽足感，減少午餐的攝取量，抑制暴食的衝動。

第四杯下午1點：維持代謝、助消化



吃完午餐之後，吃太飽容易增加腸胃負擔，導致消化不良，所以飯後先休息半小時，之後再喝一杯水，反而可以幫助消化。

第五杯下午3點半：減少疲勞、提神醒腦



下午時有些人容易昏昏欲睡，這時候要趕快喝水，可以舒緩疲勞，同時幫助提神醒腦。

第六杯下午5點半：緩解飢餓感、避免暴食



晚餐前喝點水，能幫助緩解飢餓感，促進排毒之餘，也可以幫助控制食量。

第七杯晚上7點：助消化、代謝



飯後喝一杯水，幫助消化代謝，這時候新陳代謝最頻繁，喝水就能促進血液循環。

第八杯晚上9點：避免血液濃稠



晚上睡前2小時喝水，可以避免血液過度濃稠，也可以補充睡覺時流失的水分。但如果是容易頻尿的人，就適當減量。

但高敏敏也提醒，若要執行8杯水減肥法，有三種人要注意，包含腎臟疾病限水者、胃潰瘍和消化不良的人，記得飯前、飯後喝水要間隔一下時間，才不會導致消化不良。