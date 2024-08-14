吃對老得慢！營養師曝5種「抗老食物」　有感凍齡還維持活力

▲營養師分享吃對食物有助於幫助延緩老化，建議平時可多吃5種「抗老食物」。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

想要延緩老化、維持肌膚好狀態，光靠外在塗抹保養品效果還不夠，吃對食物也能發揮重要作用。營養師董文翠分享，想要做好抗老，從每日飲食下功夫也是一大關鍵。她就分享5種「抗老食物」，利用飲食內調幫助抗氧化、保護肌膚，不僅讓你越吃越年輕、凍齡更有感，也能幫助維持身體健康和活力。

＃藍莓



藍莓富含多種抗氧化劑，尤其是花青素，有助於中和自由基、減少皮膚受損的風險，進而延緩衰老過程。

＃堅果

堅果富含有Omega-3脂肪酸，對於心腦血管的健康很有益。此外，堅果還富含維生素E，有助於保護皮膚免受自由基的傷害。像是「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）每天早上都會吃一小把的核桃，為皮膚提供足夠的優質營養，幫助保持年輕活力。

＃綠茶



綠茶中的茶多酚是很強的抗氧化劑，能減少皮膚老化的跡象，並為肌膚提供保護、免受陽光損傷的效果。

＃番茄



番茄富含茄紅素，也是一種強力抗氧化劑，可以減少皮膚的損傷和幫助抵禦衰老。

＃深色蔬菜



像是菠菜、甘藍、青花菜、青江菜、紫甘藍等，這些深色蔬菜中含有豐富的強抗氧化劑、維生素和礦物質，對於保持肌膚的年輕狀態和身體的健康，都非常有益。