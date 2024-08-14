fb ig video ETtoday search mobile

吃對老得慢！營養師曝5種「抗老食物」　有感凍齡還維持活力

>

▲▼ 營養師教吃超強抗老5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享吃對食物有助於幫助延緩老化，建議平時可多吃5種「抗老食物」。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

想要延緩老化、維持肌膚好狀態，光靠外在塗抹保養品效果還不夠，吃對食物也能發揮重要作用。營養師董文翠分享，想要做好抗老，從每日飲食下功夫也是一大關鍵。她就分享5種「抗老食物」，利用飲食內調幫助抗氧化、保護肌膚，不僅讓你越吃越年輕、凍齡更有感，也能幫助維持身體健康和活力。

▲▼ 營養師教吃超強抗老5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃藍莓

藍莓富含多種抗氧化劑，尤其是花青素，有助於中和自由基、減少皮膚受損的風險，進而延緩衰老過程。

＃堅果

堅果富含有Omega-3脂肪酸，對於心腦血管的健康很有益。此外，堅果還富含維生素E，有助於保護皮膚免受自由基的傷害。像是「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）每天早上都會吃一小把的核桃，為皮膚提供足夠的優質營養，幫助保持年輕活力。

▲▼ 營養師教吃超強抗老5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠茶

綠茶中的茶多酚是很強的抗氧化劑，能減少皮膚老化的跡象，並為肌膚提供保護、免受陽光損傷的效果。

＃番茄

番茄富含茄紅素，也是一種強力抗氧化劑，可以減少皮膚的損傷和幫助抵禦衰老。

▲▼ 營養師教吃超強抗老5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃深色蔬菜

像是菠菜、甘藍、青花菜、青江菜、紫甘藍等，這些深色蔬菜中含有豐富的強抗氧化劑、維生素和礦物質，對於保持肌膚的年輕狀態和身體的健康，都非常有益。

►防曬黑又能美白！營養師點名5種「防曬食物」　夏日紫外線也不怕

►膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

►宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老化, 抗老, 延緩老化, 凍齡, 美肌, 活力, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動

如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動

減脂必吃！營養師曝5種「脂肪最怕的蔬菜」　吃對瘦更快還能美白 包包上就是要掛很多東西才時髦！MIU MIU花朵吊飾、迷你小包可愛翻天 看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣 不想要再「窮活」！盤點「5個方法」教你奔向財務自由 CASIO賽車錶讓車迷熱血沸騰　進氣格柵、車輪入設計帥翻 梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶 比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面