防曬黑又能美白！營養師點名5種「防曬食物」　夏日紫外線也不怕

▲營養師點名5種防曬食物，能幫助對抗紫外線、保護肌膚。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@innisfreeofficial

炎熱的夏季裡，豔陽高照讓人熱到不行，紫外線更是強烈，即使擦了防曬乳，也穿了防曬衣，可能不少人還是覺得自己變黑了。想要避免曬黑、曬老，除了勤擦防曬產品，吃對食物也很重要！營養師董文翠就點名5種能幫助對抗紫外線、保護肌膚的「防曬食物」，教你用飲食防曬，吃出透亮白淨好肌膚和好氣色。

＃西瓜



西瓜含有豐富茄紅素，是夏季水果中茄紅素較高的水果，是不錯的營養來源。營養師建議，吃了西瓜之後可以再來杯優格或優酪乳，再加一些堅果，因為優格和堅果中的脂肪都可以促進茄紅素的吸收。

＃胡蘿蔔和柑橘



胡蘿蔔和柑橘中的β-胡蘿蔔素可以緩解紫外線對於皮膚造成的氧化傷害，進而保護皮膚。研究顯示，連續10～12周吃約8毫克的β-胡蘿蔔素，可以有效改善紫外線的曬傷。

而很多人會擔心「吃太多β-胡蘿蔔素，是否會讓皮膚變黃」？營養師表示確實會導致皮膚發黃，尤其會在前額和手掌心等部位更加明顯，但這只是短期的現象，而且是無害的，如果皮膚變黃了，少吃一點就會白回來。所以在容易曬傷的季節，可以適當地多吃一些含有β-胡蘿蔔素的食物，像是每天吃一小段的胡蘿蔔，或是早上可以用胡蘿蔔加一些牛奶，打成蔬果汁來喝，對肌膚來說都是很不錯的。

＃番茄



曬太陽後，皮膚中的茄紅素濃度會下降31%～46%，導致皮膚的氧化損傷加重。而茄紅素是很強的抗氧化劑，有研究顯示，通過補充茄紅素來進行干預，10～12周之後，陽光中紫外線曬出紅斑的機率就會降低，原有的紅斑也會減少，肌膚變黑、變暗沉的風險也降低。

尤其成熟的大番茄含有豐富的茄紅素，建議可以煮熟後吃，能讓茄紅素吸收地更好。

＃甜椒



甜椒是在蔬菜中，維生素C含量的佼佼者，而維生素C不僅可以刺激膠原蛋白的合成，還有助於抗氧化、抗發炎，保護皮膚，還能防止紫外線引起的光損傷。

如果能接受把甜椒當成水果來吃是最好的，或是搭配雞胸肉、生菜做成甜椒雞胸肉沙拉也很不錯，這樣甜椒裡所含的維生素C能保留的比較完整。如果無法適應生吃甜椒的人，可以切成絲搭配肉類炒，這樣吃除了補充維生素C，也能促進紅肉中的鐵被吸收，幫助養出好氣色。