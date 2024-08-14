星巴克中秋禮盒飄大人味　cama咖啡Ｘ梅酒有驚喜

▲連鎖咖啡星巴克推出中秋禮盒。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

中秋佳節將至，各大咖啡連鎖品牌紛紛推出應景的月餅禮盒，搶攻節慶商機。今年的中秋禮盒不僅延續傳統口味，也融入創新元素呈現多元風貌。星巴克推出「月光饗宴」禮盒，將「夏季黑松露蘑菇醬」、「白松露特級初榨橄欖油」納入盒中，傳遞多元餐食享受概念，85度C則主打升級版琥珀蛋黃酥，cama cafe與CHOYA梅酒聯名，讓收禮者感受層層不同的飲品滋味。

▲星巴克月光饗宴禮盒，以Life Style的生活概念內含「夏季黑松露蘑菇醬」、「白松露特級初榨橄欖油」和義式大蒜風味普切塔脆餅，搭配兩款簡約精緻的星巴克咖啡不鏽鋼杯和月光饗宴點心盤。

送禮市場即將熱絡起來，連鎖咖啡也有不少選項，包括創新口味或升級口味，除傳統的蛋黃酥、鳳梨酥等經典口味外，星巴克推出「威士忌藏心可可奶皇月餅」帶出大人風、85度C的「菠蘿芋泥麻糬流芯」則有多重口感，讓人想嚐鮮，cama café與日本CHOYA梅酒的聯名禮盒，則是為消費者帶來驚喜的跨界合作。

星巴克今年主打月光系列禮盒，其中「月光饗宴」禮盒跳脫一般咖啡館的思維，選出松露蘑菇醬、橄欖油內入禮盒，融入義式料理元素打造高檔奢華感。85度C則推出8款中秋禮盒，包括全新研發的9種口味月餅，如升級版的「琥珀蛋黃酥」和「菠蘿芋泥麻糬流芯」等。cama café則與CHOYA梅酒合作，推出「雙金微醺禮盒」結合金獎咖啡與梅酒，讓消費者能自嚐獨特風味。

星巴克表示針對星禮程會員，推出8／20前購買指定中秋禮盒可享85折、9／5前則享9折優惠；購買指定禮盒還可獲得中秋節好友分享券，另提供「A店訂B店取」的服務，方便消費者跨店取貨。

▲月光寶盒以木紋色澤、金色鎖扣及女神燙金設計。內含酒香濃郁的「威士忌藏心可可奶皇月餅」等4種特色月餅。

85度C則在9／17前提供門市預購85折，並也推APP跨店取貨功能，讓消費者可以在線上支付後轉贈親友。8／19至9／17期間於實體門市購買任一飲品，即可以49元的優惠價加購琥珀蛋黃酥、菠蘿芋泥麻糬流芯或鹽之花巧克力餅任一個，且購買任何一款中秋節禮盒，即送大杯咖啡買一送一券1張。

▲9／17前於實體門市購買任一飲品，即可以49元的優惠價加購琥珀蛋黃酥、菠蘿芋泥麻糬流芯或鹽之花巧克力餅任一個。

cama café從8／14至9／17期間，「雙金微醺禮盒」會員購買原價699元，特價650元，購買兩盒特價1,200元。針對大宗採購，購買5至10盒享9折、11至20盒享88折、21盒以上享85折。門市聯名飲品「冰梅酒拿鐵」在8／18前可享第二杯88折優惠。

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