2024年台灣零售市場報告　「價漲量跌」與「務實消費」成主流趨勢

▲近年通膨導致消費者購物能力下降。（圖／Pexels、pixabay、unsplash、SOGO）

記者蔡惠如／綜合報導

全球消費者研究與零售監測公司尼爾森愛科NIQ GfK，今（8／14）發表《2024年台灣零售市場暨消費者產業全觀》報告，深入探討台灣零售市場的關鍵趨勢，消費者對於高通膨時代出現了兩個明顯現象，包括減少購買以及更加務實的消費行為，此外，也指出台灣消費者即使產品價格變高，仍傾向購買品質好的產品，並以減少購買量方式因應。

報告指出，台灣市場與亞太地區其他市場一樣，正面臨著通膨壓力，消費者在日常支出上變得更加謹慎。根據NIQ GfK的數據顯示，台灣消費者物價指數上升的同時，銷量卻出現下滑，尤其在「快速消費品」如食品、美妝、飲料、清潔用品等，2024年上半年價格上漲3.4%，銷量下降2.3%，顯示消費者雖然花費更多，但實際購得的產品數量卻減少。

但報告強調，台灣消費者在面對物價上漲時，傾向於務實消費，超過60%的消費者優先購買生活必需品，並減少奢侈品支出，這種務實的消費方式，有助於在經濟壓力下維持基本生活水準。但雖然物價上升，導致55%的台灣消費者會主動尋找促銷商品，但僅有30%的消費者會選擇轉向便宜的平替產品，顯示台灣消費者更注重商品的價值，而非僅僅追求低價。

此外，隨著AI技術的普及，台灣消費者對於智慧購物的接受度極高。高達86%的消費者表示願意使用AI工具來幫助決策，例如使用聊天機器人來比價或選擇最適合的購物通路。這意味著，消費者可以透過AI更有效地管理支出，確保自己以合理的價格購得心儀商品。而永續消費也成為消費者日益重視的議題。超過一半的台灣消費者認為，購買對環境友好的商品是重要的，體現消費者對品牌價值的高度關注。