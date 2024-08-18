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BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市　打造中秋烤肉最美姿態

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▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本家電品牌BALMUDA於中秋前夕，在台推出新產品「The Plate Pro電烤盤」，為居家烤肉帶來更高端的選擇，這款電烤盤標榜精準的溫度控制、優異的蓄熱能力和全景視野設計，讓家庭聚會中的烤肉不僅美味，還充滿專業級的料理氛圍。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

因美型設計受到不少居家質感消費者推崇的BALMUDA，旗下The Plate Pro電烤盤也在台上市，最大特色主打三層包覆式烤盤，比起一般的電烤盤會有中央較熱、周邊溫度較低的情況，The Plate Pro則強調能有全面性的熱度與導熱能力，確保食材受熱均勻，鎖住鮮嫩的口感，牛排、雞腿或海鮮都能輕鬆應對。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

而6.6mm厚度的烤盤也比一般3mm左右的烤盤厚度要厚上許多，提供更好的蓄熱效果，並有從160度Ｃ到220度C共四段溫控功能，從低溫煎製甜點到高溫燒烤牛排，均可達到使用者的不同需求，除烤盤之外，也有章魚燒烤盤及具備蒸煮功能的Griddle & Cover平底烤盤配件，為家常菜增添更多變化。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

其烤盤為不鏽鋼材質，避免塗層脫落的問題，且長時間使用表面也會隨著時間的推移，展現獨特的質感。BALMUDA The Plate Pro電烤盤售價16,990元，預購價12,990元，9／2至9／23在全台指定通路開放預購，並附贈專屬烤盤收納袋。業者表示，9／9前預訂的消費者，可確保在中秋節前收到產品。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

SodaStream近期也推出新款「ART Gold白金氣泡水機」，以奢華外觀為主打，採用白色啞光機身搭配金色邊框，另使用上則具備專利快扣鋼瓶設計和獨特的拉桿操作模式，讓使用者能輕鬆調節氣泡強度。

▲DIKE、sodastream居家美型家電。（圖／各品牌提供）

其氣泡水機採用機械式設計，主要依靠二氧化碳鋼瓶提供的壓力來製造氣泡，使用者只需將專用水瓶裝滿水，然後利用機器頂部的拉桿進行打氣。拉桿的設計類似拉霸機，可自行控制打氣量，根據個人喜好調整氣泡的強度，不需要電力驅動，可擺放在家中任意位置使用。9／13前預購可參加限時抽獎活動，有機會贏得Dyson Airwrap多功能造型器。

關鍵字：

BALMUDA, ThePlatePro, 電烤盤, 家庭烤肉, 烹飪設備

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