想當白雪公主靠它！BIO UP科美研全新「377光采美白安瓶」打造亮白緊實肌膚

▲BIO UP「美白發光瓶」全方位亮白修護，打造光澤美肌。 （圖／東森自然美提供）

時尚中心／綜合報導

夏季悶熱，不只皮膚狀況不穩定，強烈的紫外線讓膚色瞬間暗沉，更加速皮膚老化的速度。BIO UP科美研推出全新美白產品「377光采美白安瓶」，為肌膚提供全面的美白修護，並釋放強大的激光能量，提升肌膚對環境傷害的保護力並增加透亮感。

現代人對於美白的追求，不僅僅是要白，更在意的是膚色均勻、透亮。市面上美白商品百百種，該如何選擇美白保養產品，唐豪悅醫師表示，「除了防曬與日常保養，美白成分的選擇很多，目前採用多重的美白成分複合式雞尾酒配方是美白的新趨勢，利用酒粕、酵母等發酵成分轉化成美白因子，還可透過維他命C醣苷、穀胱甘肽等成分來改善肌膚暗沉，針對日常保養上達到透亮白皙」。

BIO UP「377光采美白安瓶」成分再升級，添加「CUT 8 美白專利配方」由高純度99%的德國專利377亮白成分，再結合了7種美白重點成分，包括拋光酵母、維他命C糖苷、菸醯胺、穀胱甘肽、百里香、虎耳草及黃芩根。採用小分子獨特結構，具有極佳的滲透力，能夠加速肌膚煥新，改善暗沉膚況。

▲▼ CUT 8 美白專利配方三大美白配方，提亮柔白、一掃暗沉蠟黃肌 。（圖／東森自然美提供）

搭載品牌經典「雞尾酒專利配方」作為基底，內含清酒精純(a-GG)、日本黃金麴及和歌山金賞酒粕等成分。來自清酒中的近千種美肌成分，為您的肌膚帶來最溫和的膚觸享受與絕佳的酵率保養體驗，全面提升肌膚亮白度，由內而外散發自然光采。嚴選自文化遺產鶴岡市的「庄內米」，並以名水「月山-朝日山系」釀製產出「阿魏酸乙酯」，富含強大的寶寶胺基酸，兼具紫外線與藍光防護，有效預防老化及修護肌膚，讓肌膚變得更加亮白緊實，養成超越白皙的光澤美肌！

成為白雪公主不是夢！BIO UP「377光采美白安瓶」在日常保養使用中，能夠全天候釋放珍貴的山形縣庄內清酒與雞尾酒配方的強大激光能量，提升肌膚對環境傷害的保護力並增加透亮感。無論是白天還是夜晚，都能為您的肌膚帶來全方位的美白修護，解鎖前所未有的璀璨亮白效果，讓您的肌膚在陽光下依然光采動人，盡享白皙透亮的夏日美肌。

採用高純度99%的德國專利377亮白成分，結合拋光酵母、維他命C糖苷、菸醯胺等7種美白成分，搭配經典雞尾酒專利配方，具有極佳的滲透力，加速肌膚煥新。米精粹來自鶴岡市的「庄內米」，搭配名水“月山-朝日山系”釀製的阿魏酸乙酯，提升肌膚屏障，有效防護紫外線與對抗藍光，預防老化，讓您的肌膚由內而外散發自然光采。