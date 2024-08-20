NewJeans、IVE都跟上頭巾潮流！怎麼搭才不會像村姑　8個技巧先筆記

文／美人圈

走在流行尖端的你，肯定有發現時尚圈近期正悄悄吹起一股「頭巾風潮」，不論是三角頭巾或絲巾，綁在頭上可鹽可甜，包含BLACKPINK Jennie、(G)I-DLE田小娟、泫雅等韓星都紛紛跟上！

▲Jennie私服的頭巾搭配。（圖／IG@jennierubyjane）

▲近期NewJeans打歌服也都紛紛以頭巾造型出鏡！（圖／IG@newjeans_official）

雖然頭巾穿戴好有造型加分和小顏功效，但倘若不會搭，可是會一秒淪為俗氣村姑的！究竟要怎麼配頭巾才好看，以下也整理出穿搭技巧，想提升夏日回頭率就看這次了。

▲(G)I-DLE成員也跟上頭巾潮流。（圖／IG@official_g_i_dle、sbs）

頭巾穿搭示範

1：BLACKPINK Jennie

BLACKPINK Jennie近期穿搭可謂是把「頭巾穿搭」發揮得淋漓盡致，幾乎不少私服都會搭配頭巾！第一次嘗試頭巾的女孩可以學Jennie以同色系打扮做搭配，黑色洋裝配上蕾絲透視的小花頭巾完全不會給人過度張揚的感覺，相同配色視覺上也更有一致性，完全不擔心踩雷。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

2：(G)I-DLE 田小娟

以迷你7輯《I SWAY》回歸的(G)I-DLE，這次夏日女王造型也很值得借鑒，其中頭巾也被大量運用在穿搭中！田小娟此番以短版上衣搭配小熊印花短褲展現美式休閒時尚，腳上厚底蝴蝶結洞洞鞋為穿搭注入一絲Y2K氣息，加上條紋印花頭巾裝點，甜美與個性拿捏得剛剛好。

▲(G)I-DLE 田小娟。（圖／IG@tiny.pretty.j）

3：孫娜恩

孫娜恩這回以牛仔風Look配上變形蟲印花絲巾營造出小男孩Style！牛仔吊帶長褲內搭同色系的深藍背心，看上去俐落率性。棒球帽與絲巾看似違和，但搭配在一起意外撞出時尚感，現在不少歐美時尚博主也會這樣搭，乍看臉瞬間小了一圈，比打醫美效果還顯著。

▲孫娜恩。（圖／IG@marcellasne_）

4：TWICE Momo

TWICE Momo這一身街頭男孩風造型也很吸睛！短版Bra Top秀出好身材，配上時下流行的五分牛仔褲，瞬間散發帥氣魅力。頭上的印花頭巾根本點睛之筆，與服裝強烈的視覺對比，配上高層次中長髮和空氣感瀏海，能抹去造型過於中性的感覺，青春又有活力！

▲TWICE Momo（圖／IG@momo）

5：泫雅

泫雅上身的透視蕾絲三角頭巾時髦女孩必須入手，不但沒有帽子戴起來那麼悶熱，隨性的綁在臉上氛圍感瞬間拉滿。泫雅以鉤針風白襯衫配上紅色格紋蓬裙和長靴，白色讓紅色整個提亮起來，且A字裙的設計還有藏肉顯瘦效果，與優雅頭巾形成風格上的強烈對比，反而脫穎出眾！

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

6：徐穗珍

徐穗珍這套Look也很有美式復古味道！粉色童趣印花背心配上熱辣牛仔短褲大秀好身材，頭上鉤織頭巾帶出法式田園風情，搭配浪漫的波浪長捲髮，減齡少女氣息撲面而來。

7：IVE Leeseo

IVE Leeseo近日在SBS舞台上的造型太可愛啦，超適合夏天野餐這樣穿！One Piece白色蕾絲洋裝省去想穿搭的時間，配上滿版櫻桃鉤針三角頭巾，直接晉升鄰家女孩，甜度超標。

▲IVE Leeseo近日在SBS舞台上的造型太可愛。（圖／SBS）

8：NewJeans Danielle

今年的流行關鍵詞「Blokecore穿搭」NewJeans也上身！成員Danielle日前便以白色小背心配上鬆垮繽紛配色的球褲，加上刻意外露的格紋內褲頭，高飽和配色打造復古運動風格。一頭洋娃娃般的金色捲髮與藍色頭巾更是狠狠地抓住目光，但又不致於搶走服裝吸睛度，真的太懂穿！

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