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超過一半的人都不知！搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光

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▲▼搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 。（圖／品牌提供）

▲光是敷臉不能取代日常保養。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據研究統計，台灣人特愛敷面膜，夜間保養敷、化妝之前敷、急救保養時也敷，敷上面膜就像是保養肌膚的特效藥，有時甚至連保養步驟都省略了，但你真的敷對了嗎？搞懂這些觀念，讓美肌力暴衝！

#面膜天天敷最好？

皮膚科醫師表示，面膜不是每日必需品，只要日常的保濕做足，面膜不建議天天敷，因為肌膚的吸收能力有限，太頻繁的敷面膜，也可能有致敏可能，更可能會帶來多餘負擔，市售標榜能夠天天敷的面膜，內含的美容精華不明，若真的想要天天敷，以濕敷化妝水也有一樣的效果。

#面膜敷越久越好？

敷面膜的停留時間很重要，一般的保濕、美白片狀面膜最多不要敷超過20分鐘，而深層清潔的泥狀面膜更要留意時間，趁著面膜還沒乾就要洗掉，若敷超過時間，反而會吸取臉上肌膚水分，導致肌膚缺水，臉越敷越糟。

#敷臉做表情會導致皺紋產生？

基本上皺紋生成跟敷面膜並沒有直接關係，當肌膚老化，皺紋生成是不可逆的，敷面膜的表情最多只會降低面膜的服貼性而已。根據研究顯示，敷面膜躺著敷效果最好，因為平躺時可以讓面膜中的精華成分垂直滲透，貼合性最高。

#泡澡時敷臉效果最好？

泡澡時的大量水氣，會使片狀面膜難以貼合皮膚。洗澡後30分鐘內，當毛孔還處於微張狀態、血液循環還很好時，這時候敷面膜效果最好。

面膜推薦

▲▼搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 。（圖／品牌提供）

▲京城之霜 超維A皮拉提斯面膜，32mlx3入，900元。

選用高效的雙A抗老配方，面膜布特別選用日本專利3D塑身衣面膜，彈性十足且延展性佳，不僅兩側可以輕鬆拉伸至太陽穴，零死角緊密貼合各種臉型。

▲▼搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 。（圖／品牌提供）

▲肌研 光透潤玻尿酸纖維保濕面膜，6片，399元。

嚴選6重玻尿酸精華，透過不同分子大小的玻尿酸完美比例，能瞬間浸透肌底補水並鎖住水分，肌膚水潤彈嫩一整天。

▲▼搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 。（圖／品牌提供）

▲AKIMIA 3重胜肽終極緊塑乾式微電流面膜，5片，750元。

無水面膜包裝，將微小電池印刷在環保布材上，搭配純水或是化妝水，促進保養成分深層滲透肌底，以微電保養，達到真正的有感護膚。

關鍵字：

面膜, 保養, 美肌, 敷面膜, 保濕

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