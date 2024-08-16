帥氣男生都在噴！YSL MYSLF香精、CHANEL運動香水一聞就愛上

記者曾怡嘉／台北報導

女生都喜歡散發迷人香味的男性，挑一款適合的男性香水，絕對能為自身的男性氣場加分，盤點今年夏季討論度最高的男性香，深沉木質花香、清新的木質琥珀香，你最喜歡哪種味道呢？

▲YSL MYSLF香精，100ml，5,800元。

YSL在2023年推出MYSLF淡香精，鼓勵年輕男性「我就是我」追求自我多元面向，2024更全新上市MYSLF香精，以「生而自我」更有深意的將自我價值發揮的更加淋漓，以身為自我為傲，勾勒出深沉木質花香調。

全新的MYSLF香精基調加入黑胡椒、苦橙、肉桂、沉香四大原料，凸顯生而為我的深層體現，從「我就是我」走往內心深處，貫徹木質調、花香、辛辣香、香草味的衝突氣味美學，更加濃烈鮮明，與肌膚溫度融為一體實現生而不羈氣場，更把隱藏於西裝下的柔情率性巧妙釋出，顛覆大眾對於性別的單一定義。

2024香奈兒為「香奈兒ALLURE男性運動系列」注入全新靈魂，推出限量創作「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」，重新詮釋經典香調。木質香調揉合馥郁琥珀氣息，像微風般撲鼻而來，縱橫天地之間，讚頌對比之美。

▲香奈兒 ALLURE男性運動香水 極速限定，100ml，5,700元。

香水調性以明亮果香揭開序曲，完美綻放葡萄柚活力四溢的氣息。柑橘交織木質琥珀香調，鮮明對比令人沉醉玩味。香氣飽滿馥郁，如雞尾酒般展現濃烈層次，洋溢提振人心的迷人芬芳。中調散發濃郁麝香增添亮點，在琥珀香調烘托下洋溢綻放，締造恆久雋永、完美協調的平衡香氛。

▲一次聞到SAUVAGE經典的淡香水、香氛、香精、淬鍊香精4款香氛外，還有這次全新上市的SAUVAGE曠野之心澄澈香精。

即日起，迪奧於新光三越台北信義新天地A8館舉辦全台唯一的「迪奧SAUVAGE曠野之境」快閃活動，以標誌性的曠野深藍為基調，於信義區闢建一隅深邃悠遠的曠野之境，首度打造全球唯一的「SAUVAGE沉浸式香水體驗區」，讓參與者彷彿身歷其境，感受每款香水帶來的曠野之境。