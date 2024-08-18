包包「掛飾」越多越時髦！Lisa同款LABUBU超夯買不到、LV娃娃更可愛

▲近期讓Lisa瘋狂著迷的「LABUBU」，正是香港設計師龍家昇筆下The Monsters精靈天團的角色之一。（翻攝自Lisa IG）



圖文／鏡週刊

綠葉熬出頭！以往哩哩摳摳的掛飾（Bag Charms），總是難以登上時尚殿堂，今年掛飾控終於能高調一次，大聲宣告：「2024就是我的本命年！」包包上掛得越多越花俏越潮、越可愛越突兀越有型，這一次掛飾才是本體！

可愛暴擊 娃娃兵奇襲

▲酷洛米近期也是大人氣的三麗鷗成員！甜心紫酷洛米造型玩偶掛飾，NT$890。（翻攝自Sanrio官網）

▲THE MONSTERS 春天野在家系列搪膠毛絨公仔掛件，現在是看得到買不到的爆款夯物，NT$770。 （翻攝自POP MART官網）

時尚小小兵之所以能成功竄位，應該要感謝Y2K風潮的回歸。強調個人特色、主張繽紛浮誇的千禧年時尚，可愛就是王道！不僅許多歐美時尚部落客爭相在精品包上大做文章，南韓大勢女團BLACKPINK的推波助瀾，更把娃娃掛飾推上流行風口浪尖。

三麗鷗家族不再是小女孩的專屬偶像，反倒成為偶像的偶像。Jisoo和Jennie毫不掩飾自己就是粉絲，前者偏愛Hello Kitty，把它和優雅的Lady Dior手袋湊作堆，毫無違和感；後者則與大耳狗同框入鏡，展現自己的童心未泯。

▲Lisa除了收藏LABUBU大型公仔，也購入不少掛飾裝飾她的精品包們。（翻攝自Lisa IG）

▲THE MONSTERS 坐坐派對搪膠毛絨盲盒，缺貨缺到翻，NT$450。（翻攝自POP MART官網）

▲Jisoo對Hello Kitty的熱愛有目共睹，為向來成熟的Lady Dior手袋帶來減齡感。（翻攝自Jisoo IG）

▲HELLO KITTY 50週年HELLO好朋友造型玩偶吊鍊，NT$695。（翻攝自Sanrio官網）

多次出現在Lisa個人社群上的LABUBU小精靈，則是潮流掛的萌醜巨星，它曾搭著LV Speedy Bag、Hermès Constance等夢幻手袋，鋒頭絲毫不輸；The Monsters系列採盲盒隨機抽選販售，想要入手心儀款，若非花錢買下整組，就要賭上人品。Lisa除了自己包組外，還曾花大錢買下轉售版送給(G)I-DLE成員Minnie，同團Rosé亦曾受贈，狂熱程度堪稱LABUBU地下股東。

奢華對決 精品出飾了

▲LV全新推出Vivienne Fashionista掛飾，是手袋上最亮眼的新寵兒。（LV提供）

誰說奢侈品出身的掛飾只能走高大上路線？它們當然也能可可愛愛！LV自2017年推出品牌吉祥物Vivienne，把它當作開拓年輕市場的俏皮奇兵，今年更將其發展成一系列8款不同的時髦掛飾，採用上等皮革與異材質打造，每一隻各自具備獨特性格，品牌甚至為它們設計專屬收納箱，成為VIP行家手刀收藏的頭號目標。

▲LV Vivienne Fashionista家族共有8位成員，單隻售價NT$42,500，不含收納箱。（LV提供）

▲MIU MIU皮革繩索金屬掛飾配迷你小袋，袋袋相傳超可愛，NT$21,500。（翻攝自MIU MIU官網）

▲BALENCIAGA Le Cagole XS肩背包，NT$184,900。（BALENCIAGA提供）

擅長玩弄皮草的FENDI，多年前推出的魔魔掛飾、小蘋果掛飾，皆掀起一波時尚風潮。今年夏天，暫別毛茸茸、熱呼呼的皮草，改以皮革材質的FENDI FAN掛飾呼應涼夏氛圍。藍、黃兩色明亮清爽，童趣的圓形轉扇可展開、可折收，為掛飾增添幾分翻玩樂趣。

▲FENDI Fan圓扇掛飾真的可揮動，十分有趣，NT$16,000。（FENDI提供）

▲日本男星目黑蓮Ren Meguro在包包上妝點FENDI蘋果掛飾，卡哇伊捏～（FENDI提供）

除了單一掛飾獨領風騷，今年更流行掛滿哩哩摳摳的各式小物，展現個人時尚態度。像是南韓潮男部落客베일드Veiled，曾運用耳機、墨鏡、珍珠串飾與娃娃等黑白飾品，打造獨一無二的專屬包包。如果對自己的品味不夠自信，亦可直接入手BALENCIAGA指定款包包，上頭應有盡有，包括五金鎖頭、鑰匙圈、流蘇吊綴、卡通風掛飾等，無痛跟上這波潮包風。

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