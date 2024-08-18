誠品書寫便利店文具展　開賣「香菜墨水」超奇妙

▲誠品松菸舉行書寫便利店文具展。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活松菸首檔書寫用品特展「書寫便利店」日前開展，9／1前為文具愛好者帶來一系列獨特而多元的書寫體驗。這場為期兩週多的展覽，匯集了來自日本、瑞士等地的知名文具品牌，還有讓人超好奇的香菜味道的墨水等，並首次引進多款海外熱門商品，為民眾開啟嶄新的文具體驗。

▲誠品「書寫便利店」與台灣在地墨水品牌藍濃道具屋合作推出誠品限定香味墨水，包含：香菜、咖啡歐蕾、紅酒與冰淇淋汽水4大風味。

最吸引眼球的莫過於「文具自助BAR」專區，展示多款可自由組合的筆具，包括來自日本「文具女子博」的人氣ANTERIQUE原子筆，以及風靡日本的PLATINUM白金小流星鋼筆。顧客可以根據個人喜好，自由搭配筆身、筆夾和筆芯，創造出獨一無二的專屬筆具。

除了可客製化的文具，展場還帶來了多款設計精美的特色筆墨，誠品獨家引進的日本Fonte迷你玻璃筆，以其小巧清新的透明設計吸引眾多目光，Pierre Cardin的貓掌玻璃筆超可愛的造型，也太吸貓奴眼球了。

▲日本Fonte迷你玻璃筆，小巧又清新的透明系設計一筆收服少女心。

▲Pierre Cardin貓掌玻璃筆，附贈可愛貓咪筆套，完美展現法式藝術美學。

墨水愛好者也不會失望。展場推出了多款別具特色的墨水，如將台灣日月潭美景化作墨色的Kobe INK物語鋼筆墨水，以及充滿在地風味的藍濃道具屋「珍珠奶茶色」墨水。這些特殊色彩不僅能在紙上呈現獨特的視覺效果，更為書寫增添了一份文化底蘊。

▲藍濃道具屋Lennon ToolBar美國參展紀念墨水「珍珠奶茶」。

▲Pierre Cardin狗狗閃粉墨水，8大愛犬系列圖樣，再創可愛書寫風。

為了慶祝特展開幕，誠品推出了一系列優惠活動。展期內，精選筆具最低可享85折優惠。單筆消費滿1,800元即可獲贈「寫書便利店L夾」一份，消費滿3,000元更有機會抽中價值4,000元的「OMOSHIROI哆啦A夢紙雕模型便條紙」。

▲OMOSHIROI哆啦A夢紙雕模型便條紙。