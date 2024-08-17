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7個消暑好物出門必備！吉伊卡哇小風扇超Q、冰脖環隨時享受舒適涼感

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文／女子學

說到最近的天氣，大家的心聲絕對都是：「熱爆了！」剛好恰逢暑假，是帶孩子出遊、出國的時候，令人意外的是，國人的首選海外旅遊勝地日本，一樣熱到不惶多讓，節節高溫、暑氣逼人，不少到東京旅遊的遊客都說：「根本就是大烤爐！」

近年地球暖化問題日趨嚴重，各國的夏天屢創高溫，完全熱到無法無天，不過，總不可能因為太熱，就不出國旅遊吧！為了能維持旅程的舒適度，不少人各出奇招，創意滿滿的日本更推出許多沁涼好物，並搭配日常養生的保健品，幫助大家度過酷暑，一起來看看有哪些有趣又實用的東西吧！

1.瞬間涼感

吉伊卡哇 Chiikawa 隨身風扇

來自日本家喻戶曉的多摩電子工業，推出3款「吉伊卡哇 Chiikawa USB充電式迷你便攜風扇」，和人氣插畫家ナガノ（Nagano）聯名設計，有吉伊卡哇、八字喵、兔兔三個可愛角色，不僅都有療癒的「耳朵」風罩，使用USB即可充電，充滿後有長達11小時的續航力，更有三段性的風速調整，迷你好攜帶，是夏季外出時的必備法寶。

▲吉伊卡哇Chiikawa USB充電式迷你便攜風扇。（圖／chiikawamarket）

冰涼脖環「ICE RING」

天氣冷的時候，保暖脖子就能瞬間溫暖身體，同樣的道理，當天氣熱的時候，若讓脖子維持涼感，一樣可以使身體舒暢！超神奇的冰涼脖環「ICE RING」，只要在室溫28度以下的環境，就會自然結冰，只要放在冷藏一陣子，效果便會更顯著！使用環保材質PCM，因可應溫度變化的特性，所以不用擔心會刺激皮膚，溫和降低體感溫度、輕輕鬆鬆保持涼爽！

▲夏天討論度高的冰涼脖環「ICE RING」。（圖／rakuten.jp）

森下仁丹魔酷雙晶球

想要清涼一下，除了降低體感溫度外，像喝喝飲料、大口吃冰，也是許多人的消暑法寶。日本百年品牌森下仁丹，不僅有大家耳熟能詳的晶球益生菌，還有一款3秒瞬涼、提神醒腦的魔酷雙晶球，擁有勁涼薄荷、果香蔓越莓兩種口味可選擇。小小一顆，能幫助我們維持口氣清新、一瞬間趕走夏天的慵懶，快速涼感的刺激感受，也算是另類的消暑方式。吃完後喝冰飲或是吃冰，更能體會暢快透心涼的沁涼感受！怕冷的千萬不要嘗試。

▲提神醒腦的魔酷雙晶球。（圖／森下仁丹）

2.防曬美白

ANESSA 安耐曬

面對恐怖的豔陽高照，我們也都理解防曬的重要，不只是為了美白、怕曬黑，如果曬傷的話，對皮膚更是另一層傷害。防曬霸主品牌安耐曬ANESSA，近期首創動態修補UV防護膜技術，具有流動性的防護膜，能有效抵禦紫外線，進而預防曬斑、光老化等傷害；而在質地的部分，也沒有濃稠的黏膩感，取而代之的清爽，更是深得消費者的心。

▲ANESSA 安耐曬防曬乳。（圖／Pinterest）

日本白美學 白美茸滑嫩洗顏球

風靡網美圈和美妝部落客間的美白球，主打用一顆透明的球體，就能一次完成深層清潔＋修護舒緩＋淨白水嫩。而主要的成分白美茸中，具有珍貴的多醣體，能有效預防皮膚暗沉、老化！清潔的方式很簡單，卸妝後先將全臉潑濕，然後拿起美容球在臉上來回滾動3～4次，接著用手指輕輕按摩臉部讓精華吸收，最後再以清水洗乾淨即可。

▲風靡網美圈和美妝部落客間的美白球。（圖／SGOOII）

3.保健加強

森下仁丹晶球益生菌

天氣熱、氣溫高，不只是造成體感的不舒服，也可能會有不順暢或「水土不服」的情況發生。這時，保健品的加持就很重要了！擁有131年歷史，森下仁丹在日本益生菌市場的市占率，已經蟬聯27年的第一名，其特殊的專利耐酸晶球包覆技術，能幫助好的菌種比菲德氏菌不被胃酸破壞，順利抵達腸道，是日本家喻戶曉的優良保健品，更能幫助在夏日出遊中暢享美食無負擔。

▲晶球益生菌。（圖／森下仁丹）

日本味王蔓越莓口含錠

對女性朋友來說，夏天時總會有一項秘密的困擾，容易有私密處感染、敏感的問題，更令人煩心的是，時不時悶熱的天氣，讓症狀很容易復發。因此，平常即可透過保健品保養的方式，來增加防護力，像日本味王蔓越莓口含錠，富含A型前花青素，可改善菌叢生態、調整體質，另有洛神花、維他命C、兒茶素等等成分，都是女性朋友保健上不可或缺的營養素。

▲蔓越莓口含錠。（圖／日本味王）

相信，藉由外部涼爽、內部滋養的正確觀念，大家絕對可以安然度過這次可怕的夏天！而在旅遊時，偶爾也會有不適應等問題，利用聰明的消暑小物和保健品的幫助，讓我們能在短短的兩個月順利安排假期，和家人度過美好的暑期時光！

延伸閱讀

食安頻傳之下的應對措施：3 款話題度超高的腸道保健品，提升整體防護力

台灣品牌璞若美得｜結合高滲透 + 高吸收技術，領銜濕熱氣候保養至新高度

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 夏天, 消暑, 防曬, 益生菌, 冰脖環

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