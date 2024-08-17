處在壓力中不自知？「5個方式」檢視自己是否陷在焦慮中

▲長時間處在焦慮之中，有礙身心健康。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活壓力大，忙碌步調多少讓人焦慮而不自知，那麼要如何判斷自己處在焦慮之中呢？通過以下5個簡單方法來檢視一下自己的狀態吧！

#身體緊張或不適

最近經常感到肩膀、脖子、背部等部位緊繃，或者出現如頭痛、心跳加速、出汗、胃部不適等身體症狀？這些都是焦慮可能引發的身體反應。

#持續的擔憂和恐懼感

開始對未來的事情感到擔憂，即使那些事情很小或可能不發生？這種持續性的焦慮讓你難以集中精力，且可能不斷想著最壞的結果。

#睡眠品質低落

近來睡眠品質變差，晚上變得難以入睡、容易半夜醒來、或者總是在早晨醒得很早，無法再次入睡？焦慮常常導致睡眠質量下降，甚至導致失眠。

#注意力難以集中

你是否發現自己難以集中注意力，無法專心完成任務，或者容易被小事情分心？焦慮會影響大腦的認知功能，使得你在日常生活中變得心神不寧。

#行為上的迴避或過度準備

最近喜歡自己在家，對於別人的邀約興致缺缺，一些棘手的事情也讓你不想面對，或者在應對任務時表現出過度準備的行為？這些都是焦慮的典型表現，表明你可能在不自覺地迴避讓你感到壓力的情境。