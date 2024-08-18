星冰樂買一送一來了！星巴克8／19限定一天14款好友分享

▲星巴克再推星冰樂買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入秋季，每日最高溫仍在30度上下，星巴克在本周一上班日，推出指定飲品好友分享優惠，8／18當天共有14款飲品買一送一，其中不少冷飲選項，包括星沁爽、冰紅茶那堤等，此外兩款熱賣的星冰樂也在其中，不揪咖就直接喝兩杯也可以喔。

星巴克8／18限定一天推出「盛夏的美好推薦 指定品項好友分享日」，準備抓住盛夏的尾巴，當天從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

提供買一送一的14款飲品包括夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

請注意部分門市不提供買一送一優惠，其門市列表如下：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

伯朗咖啡館8月起，也針對旗下會員推出「每周一」買一送一優惠，8月每周一持伯朗Lounge卡消費，美式咖啡與本日咖啡，可享買一送一。