fb ig video ETtoday search mobile

星冰樂買一送一來了！星巴克8／19限定一天14款好友分享

>

▲星巴克買一送一,星冰樂,星沁爽,冷萃。（圖／業者提供）

▲星巴克再推星冰樂買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入秋季，每日最高溫仍在30度上下，星巴克在本周一上班日，推出指定飲品好友分享優惠，8／18當天共有14款飲品買一送一，其中不少冷飲選項，包括星沁爽、冰紅茶那堤等，此外兩款熱賣的星冰樂也在其中，不揪咖就直接喝兩杯也可以喔。

▲星巴克買一送一,星冰樂,星沁爽,冷萃。（圖／業者提供）

星巴克8／18限定一天推出「盛夏的美好推薦 指定品項好友分享日」，準備抓住盛夏的尾巴，當天從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克。（圖／翻攝至官網）

提供買一送一的14款飲品包括夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

請注意部分門市不提供買一送一優惠，其門市列表如下：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。 

伯朗咖啡館8月起，也針對旗下會員推出「每周一」買一送一優惠，8月每周一持伯朗Lounge卡消費，美式咖啡與本日咖啡，可享買一送一。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

山下智久戴寶格麗15萬錶遊喬治亞　極簡黑白配造型照樣帥 第一眼看到老人還是嬰兒？一張圖秒測你的未來運勢 三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數 「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法 日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」 超過一半的人都不知！搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 歐米茄美洲盃帆船賽特別版錶有亮點　獎盃造型秒針跑全場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面