星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

▲伊能靜公開美肌蔬果飲食譜。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

凍齡教主伊能靜日前在《小紅書》分享她的一周蔬果飲，她提到每天打蔬果汁已成為保養的一部分，不僅能夠攝取均衡維生素、礦物質與纖維質，更可以幫助她一整天充飽電力，另外女生最困擾的便秘問題，早上只要喝一杯就能讓排便超順暢！

#羽衣甘藍飲

早起空腹先來一杯羽衣甘藍，已成為伊能靜每天的習慣，羽衣甘藍可說是身體的清道夫，搭配富含油脂的酪梨一起打成果汁，一天能量就靠這一杯。

#胡蘿蔔飲

胡蘿蔔富含豐富維生素，加上蘋果、檸檬和能量滿滿的亞麻籽，感覺自己像隻小白兔一樣，喝完感覺特別有活力。

#藍莓桑葚飲

糖分高的水果容易發胖，所以在做果汁時盡量選擇低GI的水果，藍莓和桑葚都含有豐富的花青素，如果在家榨汁不方便，也可以選擇市面上有機蔬果粉，營養滿滿。

#蘋果飲

蘋果富含鐵，對腸道非常友好，伊能靜解釋，這就是為什麼初生寶寶喝的第一個飲料總是蘋果汁。蘋果加上鳳梨和生薑，能夠幫助調理腸道，有便秘問題的人一定要試試。

#羽衣甘藍菠蘿飲

有人會覺得蔬果飲加上油，口感一定會很奇怪，但其實打出來之後，會讓口感變得更濃稠，就像是「以油融油」的概念，臉上彩妝需要油來卸除，我們的身體同樣需要好的油幫助代謝。