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星巴克8／19推買一送一　2款星冰樂今買現賺一杯

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克2款星冰樂今買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今（8／19）台各地區域高溫普遍破30度C，星巴克今限定一天也推出14款特定飲品好友分享，其中包括2款星冰樂，還有星沁爽與冰經典紅茶相關品項，讓民眾能輕鬆消滅初秋熱氣，伯朗咖啡館8月每周一也針對自家會員，推出美式、本日咖啡買一送一。

星巴克8／18限定一天推出「盛夏的美好推薦 指定品項好友分享日」，準備抓住盛夏的尾巴，當天從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

▲星巴克。（圖／翻攝至官網）

提供買一送一的14款飲品包括夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

▲伯朗咖啡館新旗艦店型登場。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館8月起，也針對旗下會員推出「每周一」買一送一優惠，8月每周一持伯朗Lounge卡消費，美式咖啡與本日咖啡，可享買一送一。

請注意部分門市不提供買一送一優惠，其門市列表如下：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。 

關鍵字：

星冰樂買一送一, 星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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