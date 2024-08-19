環球購物中心「秀學生證享好康」　買一送一、飲料暢飲、優惠6折起通通有

記者蔡惠如／綜合報導

隨著暑假進入尾聲，環球購物中心推出「秀學生證享好康」活動，即日起至8／29，學生只要出示學生證，便能享受包括買一送一、飲料暢飲、以及6折起的多重優惠，讓學生族群在暑假結束前吃一波。新光三越信義新天地「庫洛魔法使25週年紀念快閃店」即起開跑，免費入場讓粉絲拍好拍滿。

▲Global Mall板橋車站推龜記茗品，憑學生證買指定飲品享9折優惠。（圖／各業者提供）

針對暑假即將結束，環球購物中心集結了各大品牌，提供多種餐飲選擇讓學生們以實惠的價格享美食。板橋車站「大阪王將」推出燒餃子6入，平日下午16:00起憑學生證限量優惠價59元；南港車站「靜岡勝政日式豬排」，則有加贈腰內肉的優惠；桃園A19「慕特牛排」內用點主餐，憑學生證享甜點買一送一的優惠。

▲Global Mall南港車站推靜岡勝政日式豬排「厚切里肌套餐」憑學生證即加贈限量腰內肉。

甜點和飲品也有特別活動，屏東市「COLD STONE」平日時段，憑學生證即可享大杯冰淇淋買一送一；桃園A8「七奈竹」推出指定飲品85折優惠，讓學生們在暑假期間不僅能享受美食，也能在炎炎夏日中暢飲冰涼飲品。除了主餐跟甜點外，還有餐廳推出額外優惠加碼，新北中和的「朱記餡餅粥」消費滿450元，憑學生證獲贈限量蔥油餅一份、「麵家三士」點購主餐，即可獲贈40元飲料一杯。

▲Global Mall板橋車站The Chips，推憑學生證10位以上用餐享88折（左）；Global Mall桃園A19推慕特牛排內用點主餐，憑學生證享甜點買一送一（右）。

新光三越信義新天地「庫洛魔法使25週年紀念快閃店」也把握暑假最後一波，即起至8／15於A9 9F展出，入場完全免費，邀請大家和巨大庫洛牌、小櫻小狼立牌合影，還有限定的紀念拍貼機讓大家留下紀念。

快閃店也推出限定系列餐點，包括可魯、斯比立體的「馬卡龍香草起司蛋糕」，以及夢幻的「魔法杖棒棒糖」等，依個人喜愛做選擇，8/24周六還有超萌守護獸小可將降臨快閃店現場與粉絲互動，庫洛魔法使的粉絲千萬別錯過。