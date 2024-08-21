UNIQLO聯名KAWS＋安迪沃荷令人期待　大型戶外裝飾限定店舖展出必打卡

圖文／鏡週刊

趕在開學前大夥兒要收心的時刻，最接地氣的UNIQLO將在本周五（23日）重磅推出KAWS + Warhol UT系列啦！這個前所未有的聯名款，是UNIQLO攜手當代兩大藝術巨擘KAWS與安迪沃荷所推出的全新24款商品，除了服裝之外還有襪子、托特包與書，完全是開學前最令人期待的事情了。

此次UT系列涵蓋多種商品類別，設計中皆融入KAWS的人氣角色COMPANION、BFF與安迪沃荷的標誌性圖像。除印花T-Shirt外，還有休閒長袖上衣、教練外套、長襪、托特包和童裝系列等單品。

▲UNIQLO以KAWS角色窗貼，為店舖外牆換上嶄新風貌（此為西門店）。（台灣優衣庫提供）

▲搶先推出的KAWS ARTBOOK。NT$1,990（台灣優衣庫提供）

即將展開的世界巡迴「KAWS + Warhol」展覽特別推出的ARTBOOK，也搶先於UNIQLO店舖和網路商店超限量獨家開賣，書中內容包含KAWS的專訪、藝術史學家和策展人的精彩文章，以及本次展覽的場佈圖。值得台灣粉絲興奮期待的是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店也將展示ARTBOOK巨型雕塑，讓大師之作更走入生活，使更多人可以輕鬆享受藝術的美好。

▲KAWS + Warhol UT休閒長袖上衣。NT$990（台灣優衣庫提供

▲KAWS + Warhol UT休閒長褲。NT$990（台灣優衣庫提供）

▲KAWS + Warhol UT印花T恤（短袖）。NT$590（台灣優衣庫提供）

▲KAWS + Warhol UT長襪。NT$130（台灣優衣庫提供）

▲男裝 KAWS + Warhol UT教練外套。NT$1,690（台灣優衣庫提供）

▲KAWS + Warhol UT托特包。NT$790（台灣優衣庫提供）

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