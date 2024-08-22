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Jo Malone義式冰淇淋免費試吃！必玩香氛心理測驗拿幸運香水

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Jo Malone London大稻埕形象概念店獨家打造「味蕾上的香氛之旅」，邀來Old Bridge Gelateria來個夏日限定快閃。（Jo Malone London提供）

圖文／鏡週刊

香氣是很重要的嗅覺記憶，在悶熱的夏日，香味更是我們生活不可少的重要環節，趁著假日比較悠閒的時候，加入Jo Malone London的香氛體驗吧！不但能感受沉浸式的英倫地域之美，還能創造出個人化香氣、擁有個人化字母吊飾糅香手環，並且品嚐到與李亭香合作的太妃花生糖以及羅馬的人氣冰淇淋Old Bridge Gelateria，還猶豫什麼？

乘著英式香氛，悠遊英倫地景之美！與Jo Malone London一同踏上嶄新英倫香氛之旅吧！（Jo Malone London提供）

▲乘著英式香氛，悠遊英倫地景之美！與Jo Malone London一同踏上嶄新英倫香氛之旅吧！（Jo Malone London提供）

首先，先來玩個心理測驗吧！Jo Malone London推出的「英倫香氛之旅心理測驗」（ https://reurl.cc/WNkyR9），在透過四題簡單的旅遊情境問答後，即能找出最能代表你的一款完美香氣，這時你會獲得專屬性格解析與對應的香氛推薦，只要去全台任一櫃台品嚐糅合台式經典和英國傳統皇室甜品的李亭香太妃花生糖，就能獲得當日幸運香氛，接著進行第一次糅香體驗，創造出個人化香氣。

Old Bridge Gelateria清新海鹽焦糖Gelato。（Jo Malone London提供）

▲Old Bridge Gelateria清新海鹽焦糖Gelato。（Jo Malone London提供）

在Jo Malone London全台專櫃可體驗到專業品味師準備的糅香服務，享受專屬香氣交織而成的奢華迷人香水浴，讓嗅覺感官帶領你走入英倫氛圍中；完成糅香體驗後，能憑簡訊兌換限量香氛驚喜禮之外，還可擁有個人化字母吊飾糅香手環，讓你的代表香味如影隨形、展現與眾不同。

Old Bridge Gelateria花漾蘋果牛奶Gelato。（Jo Malone London提供）

▲Old Bridge Gelateria花漾蘋果牛奶Gelato。（Jo Malone London提供）

以為這樣就結束了？還沒有呢！來自義大利羅馬的人氣Gelato品牌Old Bridge Gelateria在Jo Malone London大稻埕形象概念店有冰淇淋攤限時快閃喔！兩款獨家限定口味的Gelato：清新海鹽焦糖、花漾蘋果牛奶完全是免費試吃的，看到這邊的你，是不是應該趕快衝去啦？

Old Bridge Gelateria夏日限定快閃

  • 快閃活動日期：2024/08/17-18、08/24-25，14:30-18:30
  • 快閃活動地點：Jo Malone London 大稻埕形象概念店
  • 快閃活動內容：
  • 凡於活動期間內入店即可選擇一款獨家限定口味免費試吃。
  • 凡於活動期間內任意消費不限金額，即可免費獲得獨家限定口味Gelato一球（口味擇一），每人僅限兌換乙次，數量有限，贈完為止。

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關鍵字：

鏡週刊, Jo Malone, 香氛, 心測, Gelato, 義式冰淇淋

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