「洗完澡才能躺床」有道理？　專家回真相

▲你是否有外出服不躺上床的習慣？（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

相信你周邊一定有人有這習慣，就是不洗澡絕不上床，或是外出回家後，絕對不會穿著外出服一屁股坐在床上休息，這種「睡眠潔癖」的習慣，很多是來自自然性的思考，認為休息的床上不能帶進外來髒污，不然不是跟睡公園沒兩樣？而這項論點是否有道理，相關專家說法可能讓你吃驚。

從正常角度來看，你穿的衣服經過地鐵、餐廳、辦公室，加上天氣的因素，回家後是否還適合直接接觸你的床寢，之前科學實驗表示，人體每天脫落約3萬至4萬個皮膚細胞，且在不運動的狀態下，也會蒸發500至700毫升的「隱性汗水」。

▲許多人會下意識保持床上的「特別潔淨」。（圖／pixabay）

紐約大學醫學院微生物專家Philip Tierno曾表示，即便是全新衣服或吊牌，都有可能附有諾羅病毒跟細菌，建議新衣最好是洗過再穿，當然穿了12小時後再回家的外出服也一樣，但其實人體有免疫系統保護，所以即便是髒衣服，也不會總是讓我們感染病菌。

事實上80%的傳染是來自打噴嚏、咳嗽。或是直接與間接接觸到病人的物品，從髒衣服感染的機率比前述這些小多了，所以多半是個人感受問題。

▲人體每天都會代謝廢物，身上也有許多細菌。（圖／Pakutaso）

英國國民健康署在官方網站也解釋，身上衣服的細菌其實多半都從身體而來，但細菌不會穿透皮膚，除非你正好有傷口，所以內衣褲的更換與清潔尤其重要，而最能讓你免於細菌威脅的做法，就是建立常洗手的好習慣。