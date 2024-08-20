fb ig video ETtoday search mobile

「洗完澡才能躺床」有道理？　專家回真相

>

睡眠充足能降低死亡率（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲你是否有外出服不躺上床的習慣？（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

相信你周邊一定有人有這習慣，就是不洗澡絕不上床，或是外出回家後，絕對不會穿著外出服一屁股坐在床上休息，這種「睡眠潔癖」的習慣，很多是來自自然性的思考，認為休息的床上不能帶進外來髒污，不然不是跟睡公園沒兩樣？而這項論點是否有道理，相關專家說法可能讓你吃驚。

從正常角度來看，你穿的衣服經過地鐵、餐廳、辦公室，加上天氣的因素，回家後是否還適合直接接觸你的床寢，之前科學實驗表示，人體每天脫落約3萬至4萬個皮膚細胞，且在不運動的狀態下，也會蒸發500至700毫升的「隱性汗水」。

▲▼床,棉被,枕頭,睡眠,毯子。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多人會下意識保持床上的「特別潔淨」。（圖／pixabay）

紐約大學醫學院微生物專家Philip Tierno曾表示，即便是全新衣服或吊牌，都有可能附有諾羅病毒跟細菌，建議新衣最好是洗過再穿，當然穿了12小時後再回家的外出服也一樣，但其實人體有免疫系統保護，所以即便是髒衣服，也不會總是讓我們感染病菌。

事實上80%的傳染是來自打噴嚏、咳嗽。或是直接與間接接觸到病人的物品，從髒衣服感染的機率比前述這些小多了，所以多半是個人感受問題。

▲▼ 最高睡眠法（圖／取自Pakutaso）

▲人體每天都會代謝廢物，身上也有許多細菌。（圖／Pakutaso）

英國國民健康署在官方網站也解釋，身上衣服的細菌其實多半都從身體而來，但細菌不會穿透皮膚，除非你正好有傷口，所以內衣褲的更換與清潔尤其重要，而最能讓你免於細菌威脅的做法，就是建立常洗手的好習慣。

關鍵字：

睡眠, 衛生, 睡眠習慣, 髒污, 細菌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

「洗完澡才能躺床」有道理？　專家回真相

「洗完澡才能躺床」有道理？　專家回真相

楊祐寧吃日料露百萬名錶　心心念念的AP到貨立刻結帳

楊祐寧吃日料露百萬名錶　心心念念的AP到貨立刻結帳

穿越過去你會想當什麼？測試你道德感強不強 懶得吃飯、不想交朋友　5個徵兆表示你累過頭 最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切 比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡 梅根馬可白襯衫從小資牌到精品級都穿　絕配花裙、西裝當混搭高手 超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態 龍袍的「海水江崖紋」躍上江詩丹頓　精巧工藝秀吉祥圖案

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面