最常爽約說話不算數星座Top 3 ！第一名愛臨時放鳥　認真就輸了





▲最愛爽約星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

明明約好了要見面，臨時喊卡被放鳥的遭遇相信大家都有過，只是有些人常年在黑名單上，以下就公開最愛爽約星座Top 3 ，第一名大家都要筆記下來，約他們之前務必做好心理準備！

Top 3 牡羊座

牡羊座屬於當面不好意思拒絕別人的個性，所以先前答應的約會，往往是出自於一股腦的衝動，一旦過了這個熱度，對方不提醒他們是絕對想不起來的，或許不是出自惡意，只不過他們會認為，爽約沒什麼，反正你也沒有再提醒，應該不用見面。

Top 2 天秤座

天秤座優柔寡斷的個性往往誤事，雖然放鳥別人，但是厲害的是天秤總是能夠完美善後，若是對方氣噗噗的來問他們為何爽約，天秤也早就準備好一套完美說辭，或許是有別的更重要的事情、或許是之後一定會再約，讓被爽約的人也心服口服。

Top 1 雙子座

雙子是典型的「認真你就輸了」，每每初次見面，雙子都會拿出善於社交的模式應付外界，給予大家很好相處的印象，其實雙子自己也知道，有些局是不需要去的，當然也不會當面拒絕，說了下次再約其實是看心情來的，一旦把和雙子的約定看得太重，那麼受傷的就是你自己了。